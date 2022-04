Acht Tore zwischen Schwoich und Stumm – gute Nullnummer im Derby zwischen Söll und Bruckhäusl

Details Dienstag, 19. April 2022 22:46

SVG Stumm hat in der 17. Runde der Landesliga Ost am Karsamstag beim FC Riederbau Schwoich ein 4:4 geholt, wobei Schwoich zweimal in Führung lag. Der Rückstand des Tabellendritten Stumm auf die Nummer zwei Buch ist aber mit vier Punkten unverändert geblieben, denn Buch hat den Schlager gegen Mayrhofen 2:4 verloren. Söll und Bruckhäusl teilen mit einem 0:0 der guten Sorte die Punkte.

Schwoich geht gegen Stumm zweimal in Führung - am Ende 4:4

Alexander Gosch, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Für die Zuschauer war das natürlich eine sehr lässige Partie, bei beiden Mannschaften haben aber einige Stammspieler gefehlt. Ein Spiel, das über neunzig Minuten sehr ausgeglichen war uns so sind auch die Tore gefallen. In der dritten Minute die Führung für uns durch Markus Zierl, dann dreht Stumm das Spiel durch Treffer von Stefan Schragl und Fabian Rieder. Lukas Scheidnagl tifft in der 42. Minute zum 2:2 und kann auch durch einen Freistoß in der Nachspielzeit der ersten Hälfte unsere Elf in Führung bringen. In Hälfte zwei ist zunächst wieder Stumm dran – Franz Josef Eberharter und Andreas Höllwarth binnen zwei Minuten zum 4:3 für Stumm. Das war in der 55. und 57. Minute, in der 87. Minute haben wir zum 4:4 durch Stephan Gogl ausgeglichen. Aus unserer Sicht natürlich etwas bitter, da wir ja zweimal in Führung gegangen sind.“

Bester Spieler FC Riederbau Schwoich: Lukas Scheidnagl (re. offensiv)

Keine Tore beim Derby zwischen Söll und Bruckäusl

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Torloses Unentschieden im Derby in Söll. Das Spiel tat es dem Wetter gleich, ein ständiges Hin- und Her. Söll startet gleich mit drei Ecken in der ersten Minute, hat tendenziell etwas mehr Ballbesitz. Der FCB aber auch mit vielen Angriffen. Beide Torhüter sind an diesem Tag bestens aufgelegt und können sich mehrmals auszeichnen. Im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Spielerisch aufgrund vieler hoher Bälle zwar kein Leckerbissen, doch den Zuschauern werden viele Strafraumszenen geboten. Nahe dem Torerfolg fünf Minuten vor Schluss Philipp Steinwender, dessen Kopfball lenkt der Söller Keeper aber an die Latte. So endet ein faires, temporeiches Derby mit 0:0. Ein gerechtes Unentschieden, das durchaus Tore verdient hätte. Weiter geht es für uns am kommenden Samstag, dem 23. April 2022, mit dem Heimspiel gegen Buch, Anstoß wie gewohnt um 19 Uhr!“

Beste Spieler FC Bruckhäusl: Christian Gründhammer (Tormann), Marcel Geiger (Mittelfeld)