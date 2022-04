Hippach gibt im Kellerduell gegen Kufstein II mit Sieg rote Laterne ab

Details Dienstag, 19. April 2022 23:33

Im Abstiegskampf der Landesliga Ost kam es am Ostermontag zum richtungsweisenden Duell zwischen dem SK Hippach und dem FC Kufstein II. Hippach setzt sich mit 3:1 durch und stößt damit Kufstein II an das Tabellenende. Am Ostermontag gab es aber auch die nachtragspartie zwischen Achenkirch und Brixen – Achenkirch überrascht und gewinnt 3:2. Damit fehlen Hippach weiterhin vier Punkte auf Achenkirch, für Kufstein II ist es brenzliger geworden.

Kräftiges Lebenszeichen!

Mario Troppmair, Trainer SK Hippach: „Letzter gegen Vorletzter: Ein Spiel der letzten Chance, wenn man den Abstand zum rettenden Ufer noch knapp halten wollte. Keine leichte Aufgabe, vor allem da wir kurz vor Anpfiff der Partie unsere Defensivkette aufgrund einer Verletzung unseres etatmäßigen Innenverteidigers Pati Steinberger umstellen mussten. Zu Beginn der Partie entwickelte sich ein hektisches - von Ballverlusten geprägtes Match. Die Kufsteiner konnten einige dieser Ballverluste nutzen, um in Umschaltmomenten hinter unsere Kette zu kommen, jedoch wurden die Situationen im Strafraum gut verteidigt, bevor es zu einem Torabschluss kommen konnte. Trotzdem stellte uns die Offensive des FC Kufstein in der ersten Halbzeit vor einige Aufgaben. In der 16. Spielminute folgte durch einen – aus meiner Sicht - äußerst fragwürdigen Elfmeter das 0:1 für die Gäste. Dejan Milankovic hat für Kufstein verwandelt. Infolgedessen stabilisierte sich unser Spiel und wir begannen die Herausforderung anzunehmen. Nach einer Ecke konnte Mike Rat mit einem sehenswerten Volley auf 1:1 stellen und ab diesem Zeitpunkt konnten wird das Spiel an uns reißen. Trotzdem ging es mit einem 1:1 in die Kabine.

Die zweite Halbzeit ging weiter, wie die erste aufgehört hatte, nur diesmal kamen wir auch zu einigen Großchancen, welche der gut spielende Torwart aus der Festungsstadt vereiteln konnte. Nach einem Foulspiel in der 64. Minute an Dominik Geisler schnappte sich Markus Eberharter den Ball und versenkte diesen im Tor der Kufsteiner - Spielstand 2:1. Acht Minuten später folgte die Entscheidung: Nach einem Einwurf, welcher zunächst wegverteidigt wurde, konnte unser Dominik Geisler sich nochmals den Ball im Sechzehner erkämpfen und aus halblinker Position zum 3:1 abschließen. Kufstein versuche nochmals den Druck zu erhöhen und wir kamen dadurch nochmals zu Abschlusssituationen, welche aber nicht genutzt werden konnten. Aufgrund des Sieges von Achenkirch im Nachtragsspiel gegen unseren nächsten Gegner den SV Brixen, konnten wir den Abstand auf das rettende Ufer nicht verkürzen, jedoch konnte unsere Mannschaft ein kräftiges Lebenszeichen von sich geben. An diesem Tag zeigte die Mannschaft großen Charakter und Nehmerqualitäten, zwei Attribute welche in den nächsten Wochen noch wichtig für uns sein werden! Ein Dank gilt den über 350 Zuschauern an diesem Ostermontag, die unsere Mannschaft wieder unterstützt haben!“

Beste Spieler SK Hippach: Michael Rat, Matthias Eberharter, Dominik Geisler