Walchsee gelingt sehr wichtiger Auswärtsdreier in Thiersee!

Details Dienstag, 19. April 2022 23:59

Der SV Walchsee schafft am Karsamstag in der 17. Runde der Landesliga Ost einen sehr wertvollen 4:2 Auswärtssieg beim SV Thiersee. Damit schafft Walchsee den Anschluss an das Tabellenmittelfeld und baut sich einen Puffer von sieben Zählern auf die Abstiegszone auf. Walchsee Trainer Niko Praschberger analysiert die neunzig Minuten in Thiersee.

Positiver Trend fortgesetzt!

Niko Praschberger, Trainer SV Walchsee: „Wie schon in den Wochen zuvor – kann sich der Fußball, den wir zur Schau stellen – wirklich sehen lassen. Spielerisch waren wir Thiersee stark überlegen – und holten so verdient die drei Punkte nach Walchsee.

Gleich in der vierten Minute hatten wir durch eine Unachtsamkeit bzw. einem Stellungsfehler unserer neu formierten Viererkette schwer zu schlucken und legten Thiersee so das 1:0 durch Marcel Fankhauser am Silbertablett auf. Jedoch ohne groß beeindruckt zu sein, stellten wir durch Florian Widmann - per Freistoß und Mario Baumgartner klar, dass Wir an diesem Tag schwer zu schlagen sind und gingen mit 2:1 in die Pause.

In dieser Tonart ging es weiter und wir konnten sofort nach Seitenwechsel durch eine Traumkombination durch unser Mittelfeld erhöhen. Johannes Salvenmoser vollendete in bravouröser Manier. Thiersee kam in dieser Phase eigentlich nur durch weite Bälle von hinten heraus gefährlich vor unser Tor und so passierte es , dass sich unser Verteidiger Matti Kapfinger nur mehr durch ein Foul im Sechzehner helfen konnte und so den Thierseern einen Strafstoß ermöglichte . Nur mehr 2:3 durch Stefan Juffinger.

Wieder haderten wir aber nicht lange und markierten kurz darauf wieder den vorherigen Abstand in Toren. Der schon seit Wochen überragende Mario Baumgartner köpfte mustergültig ein. Bei 2:4 aus der Sicht der Heimelf blieb es dann auch und wir konnten den positiven Trend fortsetzen. Kompliment an meine Truppe, die das besprochene 1:1 umsetzen konnte und sich mit dem Dreier belohnt hat.

Beste Spieler SV Walchsee: Mario Baumgartner (MF), Johannes Salvenmoser (MF), Florian Widmann (AV)