Bruckhäusl mit Traumfußball gegen indisponierte Kicker aus Buch

Details Sonntag, 24. April 2022 23:52

Bittere Niederlage des FC Buch beim FC Bruckhäusl und wohl schon so etwas wie die Titelvorentscheidung in der Landesliga Ost in Runde achtzehn. Bruckhäusl gewinnt gegen den FC Buch mit 6:1, Leader Mayrhofen lässt gegen Thiersee mit einem 4:1 nichts anbrennen. Damit hat Mayrhofen bereits zehn Punkte Vorsprung auf Buch, dahinter wird es aber eng zwischen Buch und Stumm, denn Stumm ist nach einem 3:0 gegen Angerberg bis auf einen Punkt an Buch herangekommen.

Brooks überrennen Tabellenzweiten!

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckäusl: „Die ersten drei Minuten läuft alles wie man es sich erwarten konnte. Die Bucher pressen unsere Abwehr erbarmungslos an und kommen gleich zweimal gefährlich über die Flügel, treffen dann aber immer die falsche Entscheidung und kommen nicht zum Abschluss. Aber ab der 5. Minute verläuft das Spiel wie auf einer schiefen Ebene. Unsere Jungs zeigen sich aggressiv, spritzig und schlagen die Bucher mit deren eigenen Waffen. Es folgen immer wieder hohe Ballgewinne durch starkes Angriffspressing und teilweise traumhaft herausgespielte Tore!

5. Minute: Andi Spitzenstätter schickt Philipp Steinwender am linken Flügel steil, artistische Ballannahme, sensationelle Flanke und ein Kopfball wie ihn wohl nur Sedat Erol machen kann - wir führen 1:0. 20. Minute: Nach einer Ecke scheitert Spitzenstätter noch am Pfosten, Bulle Erol steht aber genau da wo ein Stürmer stehen muss und trifft zum 2:0. 29. Minute: 3:0 - das spielerische Highlight der Partie! Erol nimmt mit dem Rücken zur Abwehr den Ball an, Traumpass auf Steinwender, Stanglpass und Fabian Kruckenhauser schiebt ein. 33. Minute: Freistoß von der Seite, der zweite Ball landet bei Kruckenhauser und der packt die linke Klebe aus. Traf er eine Minute zuvor noch mit einem dreißig Meter Hammer nur die Stange, findet sein Volley diesmal den Weg ins Netz zum 4:0. In der 51. Minute verkürzt Buch per Standard zum 4:1. 61. Minute: Pauli Weigand nutzt einen der vielen Bucher Ballverluste zu einem Zuckerpass für Steinwender und es steht 5:1. 85. Minute der Schlusspunkt zum 6:1 und der ist nochmal zum Zungeschnalzen. Schneller Angriff, der Ball kommt zum eingewechselten Daniel Wieser, der bedient Edeljoker Sessi Erol und dessen Volley landet im kurzen Kreuzeck.

Eine sensationelle Leistung, der Sieg auch in dieser Höhe absolut verdient, da weitere Chancen vorhanden waren. Einziger Wermutstropfen: Doppeltorschütze Kruckenhauser scheidet mit einer gebrochenen Hand zur Halbzeit aus. Nun gilt es den Sieg nicht zu hoch zu hängen, sondern sich voll auf die Partie am Samstag beim FC Kufstein zu konzentrieren!“

Beste Spieler FC Bruckhäusl: Fabian Kruckenhauser (Stürmer), Paul Weigand (Stürmer)