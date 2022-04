Historischer Erfolg von Hippach in Brixen – Mayrhofen gegen Thiersee souverän

Details Mittwoch, 27. April 2022 02:38

SVG Bründl Sports Mayrhofen hat den nächsten großen Schritt Richtung Titel in der Landesliga Ost gemacht. Nach der Niederlage von Buch in Brückhäusl beträgt der Vorsprung des Leaders auf Buch schon zehn Punkte – Mayrhofen gewinnt nämlich gegen Thiersee mit 4:1. Doppelter, riesiger Jubel beim SK Hippach. Nach sage und schreibe 5012 Tagen ist es Hippach wieder mal gelungen in Brixen zu gewinnen und damit zeigt die Form von Hippach steil nach oben – nur mehr vier Punkte vom rettenden zwölften Tabellenplatz entfernt. Auch der Tabellenletzte Kufstein II kann weiter hoffen – starker 2:1 Erfolg gegen Söll und zwei Punkte hinter Hippach, sechs Punkte hinter dem rettenden Platz.

Sieg nach 5012 Tagen – Hippach gewinnt in Brixen!

Mario Troppmair; Trainer SK Hippach: „5012 Tage ist es her, seitdem der SK Hippach das letzte Mal gegen den SV Brixen auswärts gewinnen konnte. Am 23.04.2022 war es endlich wieder so weit. Nach dem kurzfristigen Ausfall von Pati Steinberger am letzten Spieltag, mussten wir diesmal bereits in der vierten Spielminute den ersten Wechsel verzeichnen. Nach einer Verletzung beim Aufwärmen musste Johannes Steinberger kurzerhand ausgewechselt werden. Wir starteten jedoch mit Schwung in die Partie und konnten gleich den ersten Torschuss der Partie verzeichnen. Nach Ballverlust aus einem Einwurf in der eigenen Hälfte folgte aber der Nackenschlag: Der SV Brixen konnte sich sehenswert im Strafraum durch kombinieren und Markus Grahammer mit links in die lange Ecke abschließen. Eingeschüchtert war man an diesem Tag aber keineswegs und so konnten wir uns in der ersten Halbzeit einige Topchancen herausspielen. Jedoch war es wieder einmal unsere Nr. 13 - Dominik Geisler - nach einem Eckball, der per Kopf in der 19. Spielminute für den viel umjubelten Ausgleich sorgte. Trotzdem wollte der Ball in der ersten Hälfte nicht ein zweites Mal ins Tor der Brixener finden.

Die zweite Halbzeit startete ähnlich wie die erste Hälfte aufhörte: Man konnte den Gegner weitestgehend vom eigenen Tor fern halten und selbst gute Torchancen herausspielen. In der 56. Spielminute folgte der Führungstreffer für unser Team: Nach schöner Vorarbeit von Mathias Huber konnte Lukas Troppmair mit der Innenseite auf Höhe des Elfmeterpunktes den Ball ins lange Eck schlenzen und auf 1:2 stellen. Eine bereits heiße Partie wurde immer wieder durch den Heimlinienrichter aufgeheizt, der aus meiner Sicht scheinbar willkürliche Abseitsentscheidungen für bzw. gegen das Gästeteam traf. Dadurch hatte Schiedsrichter Martin Bär das ganze Spiel über viel zu schlichten. Die Jungs um Kapitän Christoph Hanser ließen sich aber dadurch aber immer nur kurz aus der Fassung bringen und konnten das Spiel ausgezeichnet unter Kontrolle halten. Gegen Ende der Partie war der SV Brixen nochmals kurz davor, quasi aus dem Nichts, den Ausgleich zu erzielen, als nach einem Freistoß plötzlich drei gegnerische Spieler vor unserem Tormann auftauchten, dieser den Ball aber halten konnte. Eine beherzte Leistung der gesamten Mannschaft war an diesem Tag für den wichtigen Auswärtsdreier verantwortlich. Einzig den vergebenen Torchancen muss man an diesem Tag hinterher trauern. Am Gaudersamstag empfangen wir die SVG aus Stumm im heimischen Lindenstadion und hoffen auf tatkräftige Unterstützung unserer Fans bei der Mission Klassenerhalt! Wir wünschen dem SV Brixen noch viel Erfolg im weiteren Saisonverlauf!“

Beste Spieler SK Hippach: Michael Rat, Tobias Emberger, Lukas Troppmair

Mayrhofen marschiert weiter – 4:1 gegen Thiersee

Die Hausherren kamen nicht so recht ins Spiel, die Gäste kämpften beherzt und zeigten erfrischenden Fußball. Vor dem Tor allerdings agierten sie zu umständlich, sodass ihre Angriffe zu nichts Zählbarem reichte. Der Tabellenführer war in dieser Hinsicht abgeklärter und erhöhte durch zwei Standardsituationen (Eckbällen) durch Plank bzw. durch Filipovic zu ebenso vielen Treffern. Nach der Pause kam der Tabellenführer mit verstärktem Einsatz und tollen Angriffsspiel zu weiteren zwei Toren. Beim Stande von 4:0 war die Partie entschieden. Die Thierseer verkürzten auf 1:4 durch den guten Michael Juffinger und hielt die Niederlage somit noch in Grenzen.

„Wir hatten vor der Pause einige Probleme, fanden aber im zweiten Abschnitt besser ins Spiel und siegten dann auch verdient“, so Mayrhofens Trainer Thomas Fiegl.

Beste Spieler SVG Mayrhofen: Plank, Filipovic und Kröll. Thiersee konnte pauschal durch enormen Einsatz und teilweise auch durch guten Spiel überzeugen