Schwoich vergibt 2:0 Führung gegen Walchsee – Kantersieg von Bruckhäusl in Kufstein

Für den FC Kufstein II ist es nach dem 0:7 zuhause gegen den FC Bruckhäusl in der Landesliga Ost schon sehr eng geworden. Der SK Hippach gewinnt sensationell mit 2:1 gegen Stumm und hat nun am vorletzten Platz der Tabelle fünf Punkte Vorsprung auf Kufstein II. Der FC Riederbau Schwoich lässt nach tollem Start gegen den SV Walchsee einen Dreier aus – 2:2 am Ende und ein sehr wichtiger Punkt für Walchsee im Kampf gegen den Abstieg.

Zehn Prozent weniger Einsatz und Konzentration – Walchsee gleicht in Schwoich aus

Alexander Gosch, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Wir hatten einen perfekten Start in das Spiel, sehr druckvoll nach vorne und bereits in der siebenten Minute die Führung durch Stephan Gogl. In der 18. Minute das 2:0 durch Sandro Klein, aber dann sind wir leider lethargisch geworden. Hatten einfach die entscheidenden zehn Prozent weniger Einsatz und Konzentration und haben viele Eigenfehler gemacht. In der 34. Minute der Anschlusstreffer von Walchsee zum 1:2 durch Mario baumgartner und in der 68. Minute das 2:2 durch Florian Widmann. Walchsee hätte sogar das Spiel noch gewinnen können, aber wir haben ganz sicher den möglichen Sieg verschenkt!“

Bester Spieler FC Riederbau Schwoich: Hasan Dogun (z. MF)

Spielanalyse Kufstein II gegen Bruckhäusl von Markus Breitenlechner aus der Sicht von Bruckhäusl

Der Sieg in Kufstein ist in der Höhe von 7:0 absolut verdient. Zwar haben wir in der ersten Halbzeit einige Offensivaktionen der Gastgeber zugelassen, Kufstein konnte diese allerdings nicht zu Ende spielen und unser Tormann musste nur einmal ernsthaft eingreifen. Im Großen und Ganzen hatten wir das Spiel im Griff. Nach dem Seitenwechsel und mit einer 2:0 Führung im Gepäck, dominierten wir die zweite Halbzeit sehr deutlich, kontrollierten das komplette Spielgeschehen und ließen keine gefährlichen Aktionen von Kufstein mehr zu. Ein starkes Offensivspiel unsererseits ermöglichte fünf Tore in der zweiten Hälfte, die sowohl aus schönen Spielzügen, als auch aus starken Einzelaktionen entstanden. Die Treffer haben Sedat Erol (3), Paul Weigand, Daniel Wieser und Sezgin Erol (2) erzielt.

Beste Spieler FC Bruckhäusl: Marcel Geiger (MF), Sedat Erol (Stürmer)