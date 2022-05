Brooks entführen nach hartem Kampf Punkt aus Stumm – Schwoich sichert mit Kantersieg gegen Achenkirch die Klasse

Details Dienstag, 31. Mai 2022 12:56

Große Erleichterung beim FC Riederbau Schwoich nach der 24. Runde der Landesliga Ost. Mit einem 5:0 im wohl wichtigsten Spiel der Saison gegen den SV Superb Achenkirch hat man den Klassenerhalt definitiv geschafft. Für Hippach ist der Abstieg nach dem 1:2 zuhause gegen Buch nicht mehr abzuwenden, Achenkirch benötigt schon ein kleines Wunder um die Klasse zu halten, denn Kufstein II hat Walchsee mit 3:1 besiegt und hat nun zwei Runden vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf Achenkirch. SVG Stumm und der FC Bruckhäusl trennen sich 2:2.

Spielanalyse von Lukas Mooseder aus der Sicht des FC Bruckhäusl

Mit dem letzten Aufgebot fuhr unsere Kampfmannschaft am letzten Maiwochenende zum Auswärtsspiel nach Stumm!

Nach anfänglichem Abtasten, in der beide Mannschaften auf Bedacht spielten, waren es die Hausherren die in der 12. Minute durch Fabian Rieder in Führung gingen. Die Brooks zeigen sich unbeeindruckt, schon zwei Minuten später der Ausgleich durch Sezgin Erol, dessen Hereingabe durchrutschte und plötzlich im Tor landete. Die weitere erste Halbzeit war dann eher ereignisarm, bis auf eine Stummer Doppelchance, welche Daniel Hotter zweimal sehenswert gegen das Aluminium lenkt.

Im zweiten Spielabschnitt war es dann die Truppe von Gerhard Gratt, welche als erstes zuschlagen konnte. Ein Ballgewinn im Mittelfeld, von wo der Ball dann auf die rechte Seite zu Sezgin Erol kam. Dieser zog unwiderstehlich die Seite nach unten und drang in den Strafraum ein. Gekonnt schoss er dann den Ball ins Tor zum 2:1 für die Brooks. Danach hatten wir zwei gute Gelegenheiten auf das 3:1, welche beide ausgelassen wurden und so schlug die Heimmannschaft zurück und stellte, abermals durch Fabian Rieder, auf 2:2.

In der letzten halben Stunde nahm dann die Qualität der Chancen auf beiden Seiten ab, nennenswert ist hier aber noch eine Chance der Heimelf, welche von Mathias Weiss auf der Linie geklärt wurde. In der 90. Spielminute wäre uns dann allerdings fast noch der Lucky Punch durch Marcel Geiger gelungen, der nach einem weiten Abschlag den Ball nur um Haaresbreite nicht mehr erreicht hatte.

So endete das Spiel nach einem grandiosen Fight, in dem etliche Spieler fehlten, mit einem vielleicht etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Unentschieden. Nach der Pfingstpause empfangen wir dann den FC Schwoich zum Derby beim letzten Heimspiel der Saison! Anstoß am 11. Juni 2022, wie gewohnt um 19 Uhr!“

Schwoich mit klarem Erfolg gegen Achenkirch

Alexander Gosch, Trainer FC Riederbau Schwoich: „Wir sind natürlich über diesen klaren Sieg sehr glücklich und erleichtert. Die Leistung der Mannschaft war super, wir konnten bereits zur Pause mit 3:0 führen. Die Tore erzielten Martin Pfisterer (2) und Markus Zierl aus einem Strafstoß. Vom Gegner kam offensiv nicht viel, in Hälfte zwei konnten wir noch durch Hasan Dogan und Marco Steiner auf 5:0 erhöhen.“

Beste Spieler FC Riederbau Schwoich: Martin Pfisterer (ST), Hasan Dogan (MF) und Markus Zierl (IV)