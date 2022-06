Neun Treffer im Derby zwischen Bruckhäusl und Schwoich

Details Dienstag, 14. Juni 2022 21:20

In der vorletzten Runde der Landesliga Ost konnte der FC Bruckhäusl einen 6:3 Erfolg gegen den FC Riederbau Schwoich feiern. Schwoich hat ja die Klasse schon gesichert, Bruckhäusl stößt mit diesem Erfolg auf Platz acht der Tabelle vor. In der letzten Runde ist Bruckhäusl in Kramsach zu Gast.

Furioser Derbysieg von Bruckhäusl im letzten Heimspiel

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die Partie beginnt mit Chancen auf beiden Seiten, am nächsten dem Torerfolg kommt zunächst Schwoich mit einem Freistoß an den Pfosten. In der 23. Minute führt dann ein kurioses Eigentor zum 1:0 für die Gäste. Zehn Minuten später der Ausgleich durch Flo Silberberger, nach einem starken Assist von Daniel Wieser. So geht es mit einem gerechten Unentschieden in die Halbzeit.

Im zweiten Abschnitt geben dann die Brooks den Ton an. In der 47. Minute bringt Sessi Erol eine Flanke auf Sedat Erol und dieser nickt zur Führung ein. Im Gegenzug rettet Danie Hotter in seinem letzten Spiel diese Führung mit einem tollen Reflex. Dann ein Doppelschlag des FCB. Zuerst erzielt Cecco Klausner mit einer Einzelaktion das 3:1, dann folgt drei Minuten später eine tolle Kombination zum 4:1. Pauli Weigand schickt Daniel Wieser per Außenrist-Zuckerpass den Flügel entlang, der ist einmal mehr an diesem Abend nicht zu halten und bedient uneigennützig Sedat Erol per Stangelpass. Der nächste Doppelschlag folgt in den Minuten 72 und 77. Zuerst vernascht Sessi Erol am rechten Flügel seinen Gegenspieler und flankt zur Mitte, wo Sedat Erol mit einem sehenswerten Flugkopfball trifft und dann belohnt sich der Assistgeber mit einem Distanzschuss selbst zum 6:1. In den letzten zehn Minuten ist man dann mit dem Kopf wohl schon bei den folgenden Feierlichkeiten, stellt das Fußballspielen ein und muss noch zwei Gegentore der Gäste durch Markus Schellhorn und Markus Zierl hinnehmen

So sehen die Zuschauer neun teils kuriose, teils wunderschöne Tore und einen absolut verdienten Derbysieg. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren treuen Zuschauern und freuen uns auf die nächste Heim-Saison. Nun gilt es die Saison noch erfolgreich abzuschließen, bevor es in die kurze Sommerpause geht. Das letzte Spiel steigt am Samstag dem 188. Juni 2022 um 18.30 Uhr in Kramsach!“

Beste Spieler FC Bruckhäusl: Danie Wieser (Stürmer), Christoph Klausner (Mittelfeld)