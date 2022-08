Bittere Heimniederlage von Buch gegen Jenbach – Angerberg bezwingt Söll

Details Montag, 15. August 2022 18:25

Der bitterste Moment für den FC Buch - in der dritten Runde der Landesliga Ost gegen den SK Jenbach - ist sicherlich die schwere Verletzung von Patrik Delic. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol wünscht baldigste Genesung. Patrik Delic wurde nach seiner schweren Knieverletzung gegen den SK Jenbach erfolgreich in Hochrum operiert und ist schon wieder guter Dinge – teilt der FC Buch am Montag auf seiner fb-Seite mit. Jenbach setzt sich gegen anstürmende Kicker aus Buch mit 2:0 durch. Der SV Angerberg bleibt weiter ungeschlagen – in Runde drei gibt es den ersten vollen Erfolg – 3:1 gegen den DC Ager Söll.

Angerberg schreibt gegen Söll zum ersten Mal voll an

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Im dritten Spiel der Saison spielte der SV Angerberg aus meiner Sicht eine perfekte erste Halbzeit. Diese Ansicht teilte Trainer Thomas Handle nicht ganz – es geht noch ein Stück besser. Hohe Ansprüche, die der Trainer an sein Team stellt. Die Gäste kamen in Halbzeit eins nie ins Spiel, alle Bemühungen wurden bereits im Keim erstickt. Das 1:0 erzielte Christoph Gschösser in unnachahmlicher Manier – mit Speed durch die Abwehr, den Torhüter noch ausgespielt und den Ball ins Netz geschoben. Das 2:0 bereitet er dann mustergültig vor. Abermals tankte er sich auf der linken Seite durch die Abwehr, seinen kurzen Querpass verwertete der zum richtigen Zeitpunkt eingelaufene Alex Fischer mit einem Abschluss ins kurze Eck. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

In den ersten fünfzehn Minuten der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Bild. Angerberg verlor komplett den Faden, hatte keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Die Folge waren drei Großchancen für die Gäste, die sie jedoch nicht verwerteten. Dennoch fiel dann in der 63. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Andreas Bauer. Interessanterweise fing sich unsere Mannschaft ab diesem Zeitpunkt wieder. Man bekam das Spiel wieder in die Hand, hatte einige große Tormöglichkeiten, die man aber leichtfertig vergab. Einen Schuss von Christoph Gschösser parierte der Söller Goalie sensationell. So wurde bis zum Schluss gezittert. In der Nachspielzeit bekam der SVA dann noch einen schmeichelhaften Strafstoß zugesprochen, den der Mann des Spieles, Christoph Gschösser, souverän zum 3:1 Endstand verwertete.

Gratulation unserer Mannschaft zu diesem Heimsieg. Das Team war von Trainer Thomas Handle optimal eingestellt und setzte seine Vorgaben größtenteils um. Nun kann man mit breiter Brust in das Cupspiel am Montag gegen den FC Stubai gehen. Spielbeginn ist am Feiertag um 17 Uhr im Sportzentrum.

Coach von Buch nach Heimniederlage gegen Jenbach: "Ein Tag zum Vergessen!“

Anton Jozic, Trainer FC Buch: „Alles war angerichtet für ein großes Fußballfest in Buch, das leider durch die schwere Verletzung von unserem Sturmtank, Patrik Delic, überschattet wurde. Meniskus- und Kreuzbandriss im rechten Knie.

Von Beginn an sind wir präsent und sehr gut im Spiel, können in dieser guten Phase auch Halbchancen kreieren, die wir leider nicht nutzen können. In einer Phase, in der eigentlich nicht viel passiert, bekommt Jenbach - nach individuellem Fehler - einen Elfmeter zugesprochen und verwertet diesen durch Resul Ünlü, zur Führung. Danach ist Jenbach besser im Spiel, es passiert aber nichts mehr in der ersten Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit sind wir von Beginn an höchst präsent und drücken Jenbach tief in die eigene Hälfte, leider schaffen wir es auch jetzt nicht, den Ausgleich zu erzielen. Noch dazu mitten in unsere Drangphase die schwere Verletzung von Patrik Delic. Danach Versuchen wir alles nach vorne zu werfen, können aber an diesem Tag keinen Profit daraus schlagen. Am Ende macht Jenbach mit dem 2:0 durch Selcuk Temiz, nach einem Konter, den Deckel drauf.

Somit war es für uns ein Tag zum Vergessen!“