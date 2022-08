Niko Bjelobradic analysiert den Dreier von Stumm in Walchsee

Details Montag, 22. August 2022 19:29

Den größten Sprung in der Tabelle nach oben in der 4. Runde der Landesliga Ost schafft der SVG Stumm – fünf Plätze auf Tabellenplatz vier – allerdings mussten zwei Partien wetterbedingt abgesagt werden. Mit einem überzeugenden 4:1 beim SV Walchsee zeigt Stumm, dass man die Mannschaft auf der Rechnung haben muss. In der nächsten Runde wieder ein Heimspiel für Stumm – zu Gast ist am 27.8.22 um 14 Uhr der FC Schwoich, die in der Tabelle nur einen Punkt hinter Stumm liegen.

Doppelpack von Stefan Schragl für Stumm

Niko Bjelobradic, Trainer SVG Stumm: „Wir haben ausgemacht - von Anfang an - den Gegner anzupressen und Walchsee nicht ins Spiel kommen zu lassen. Und gleich in der zweiten Minute ist es uns gelungen, in der Aufbauzone des Gegners den Ball zu erkämpfen. Der aufgerückte Außenverteidiger Markus Dengg spielt hervorragend den Stanglpass auf Stefan Schragl und dieser schiebt den Ball ins Tor zum 1:0. Bei strömenden Regen hat sich offensiv nicht viel getan, wir haben weiterhin den Gegner rechtzeitig unter Druck gesetzt. Dann in der 31. Minute ein Weitschuss vom heute sehr gut aufgelegten Alex Prosch, der Torhüter lässt den Ball kurz abprallen und Stefan Schragl verwertet den zweiten Ball zum 2:0. Wir haben danach sehr kompakt agiert, nicht viel zugelassen und die Entscheidung gesucht. In der letzten Minute der ersten Hälfte eine Flanke über links vom weit vorgerückten Außenverteidiger Johannes Zeller, der zweite Außenverteidiger Markus Dengg springt hoch und trifft per Kopfball nur die Latte. Kurz danach ein Lochpass zentral auf den Sasmaz Kaan, der geht alleine zum Tor, aber der Verteidiger klärt noch rechtzeitig.

Zweite Hälfte läuft ähnlich wie Halbzeit eins. Walchsee hoch pressen, nicht ins Spiel kommen lassen und die Entscheidung suchen. In der 65. Minute dann eine Dreifachchance für meine Mannschaft: Nach einer schönen Aktion über vier Stationen, schießt zuerst Johannes Zeller, der Torhüter pariert stark. Im Nachschuss trifft Stefan Schragl den Verteidiger auf der Linie und den dritten Ball schießt Johannes Zeller knapp daneben. Die Chance auf die Vorentscheidung verpasst. Und so wie fast immer: ein paar Minuten später in der 69. Minute ein „Zupfer“ in unserem 16er und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt. Schuss flach, links von Johannes Salvenmoser und es steht nur mehr 1:2. Wir haben uns dadurch nicht verunsichern lassen, weiterhin souverän gespielt und dann in der 73. Minute Strafstoß für uns. Patrick Höllwarth wird durch die Mitte steil geschickt, überspielt den Torhüter und schießt auf das leere Tor, ein Verteidiger wehrt mit der Hand ab und wieder ein Pfiff zum Elfer. Kaan Sasmaz schießt präzise links, flach zum verdienten 3.1 für Stumm. Wir weiter am Drücker. 88. Minute: Der gerade eingewechselte Michael Haas schickt den zweiten eingewechselten Spieler Lorenz Braunegger tief, der geht alleine zum Tor, der Torhüter kann im letzten Moment noch klären. Eine Minute später wieder Michael Haas! Michael mit einem Superpass auf Elias Stadler, dieser lässt sich die Chance nicht entgehen und schiebt überlegt ins kurze Eck zum 4:1 ein. Kurz danach der Schlusspfiff.

Fazit: Sehr starke Leistung meiner Mannschaft. Ein Pauschallob. Nur kurz vor und nach dem Anschlusstor des Gegners eine kleine Schwächephase. Ansonsten überlegen, hohe spielerische und taktische Disziplin und sehr schöne Aktionen vor den Toren!“