Kramsach gelingt wichtiger Dreier gegen Söll

Für den Trainer des FC Kramsach/Brandenberg, Rainer Rappold, war das 3:0 gegen den FC Ager Söll zwar verdient, aber von der Höhe her zu deutlich. Kufstein II gewinnt den Schlager der fünften Runde der Landesliga Ost in Breitenbach mit 6:3. Damit kommt es am kommenden Dienstag, dem 30. August 2022, im Nachtrag der vierten Runde zum direkten Duell um die Tabellenführung zwischen Kufstein II und Brixen.

Sieg vom Kramsach gegen Söll nicht unverdient – aber zu hoch!

Rainer Rappold, Trainer FC Kramsach/Brandenberg: „Zunächst war ganz sicher Söll die tonangebende Mannschaft. Da hatten wir durchaus Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. In der 31. Minute hat aber der Führungstreffer etwas Ruhe in unser Spiel gebracht. Raphael Kattey konnte die Führung für unsere Mannschaft erzielen. Der Spielverlauf in weiterer Folge sicher zu unseren Gunsten, denn in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ist Maximilian Moser das 2:0 für Kramsach gelungen.

In der zweiten Hälfte Söll wesentlich offensiver, aber wir erzielen sechs Minuten nach Wiederanpfiff das 3:0 – abermals ist Maximilian Moser erfolgreich. Im Finish wird die Partie noch einmal sehr hektisch, rote Karte gegen Simon Wurzenrainer wegen Torchancenverhinderung in der 82. Minute, aber die Partie wird nicht mehr eng. Wir gewinnen 3:0, aus meiner Sicht nicht ganz unverdient, aber der Erfolg mit 3:0 ist dem Spielverlauf nach zu hoch ausgefallen. Wir haben aber die drei Tore aus sehr schönen Kombinationen erzielt!“

Breitenbach verliert Schlager gegen Kufstein II

Ein richtiges Torfeuerwerk wurde in Breitebnach abgebrannt. Kufstein II mit einer starken ersten Hälfte und einer 4:0-Führung zur Pause. Kufstein lässt sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und gewinnt am Ende 6:3. Den größten Sprung in der Tabelle nach oben gelingt dem FC Buch mit einem 2:0 Erfolg gegen Walchsee. Am Sonntag um 17:30 Uhr spielt noch Angerberg gegen Bruckhäusl, der nächste Schlager wartet schon am Dienstag, dem 30. August 2022, auf die Fans. Um 19:30 Uhr wird das Spiel der vierten Runde zwischen Kufstein II und Brixen nachgetragen. Ein direktes Duell um die Tabellenführung, Brixen müsste in Kufstein allerdings ein Dreier gelingen, um die Tabellenspitze zu erobern.