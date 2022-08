Thomas Schnellrieder und Martin Steiner analysieren das Derby zwischen Angerberg und Bruckhäusl

Details Montag, 29. August 2022 13:25

Fehlstart des FC Bruckhäusl in die Meisterschaft der Landesliga Ost 2022/23. Nach fünf Runden steht das Team noch immer ohne Punkte da, Walchsee konnte auch noch keinen Punkt erobern. Im Derby zwischen dem SV Angerberg gegen den FC Bruckhäusl setzt sich Angerberg mit 3:1 durch und verbessert sich in der Tabelle um drei Positionen auf Platz sieben.

Hervorragend eingestellt!

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „In der 5. Runde der Landesliga Ost kam es zum Derby gegen die „Brooks“. Diese legten einen kapitalen Fehlstart in die Saison hin und wollten natürlich in diesem Spiel die Trendwende einleiten. SVA-Trainer Thomas Handle konnte aber unser Team bestens eingestellt ins Rennen schicken. Den gelb-rot gesperrten Thomas Auer ersetzte der junge Nicolas Luchner in der Innenverteidigung hervorragend, überhaupt sollte es das Spiel der „jungen Garde“ werden.

In Halbzeit eins sah man zunächst auf beiden Seiten ein überwiegend abwartendes Spiel. Die Hausherren suchten noch nach erfolgreichen Lösungen, den Brooks war die Unsicherheit etwas anzusehen. Ab und zu kamen beide Teams zu Halbchancen. In der 14. Minute dann die Führung für die Hausherren. Ein weit geschlagener Ball wurde von der Brooks-Abwehr Richtung Sechzehner abgewehrt, dort steht Andi Mayr, dieser übernimmt den Ball direkt und derselbe zappelt zur 1:0 Führung im Tor.

Das Spiel gestaltete sich weiterhin ausgeglichen, Bruckhäusl versuchte natürlich so bald wie möglich den Ausgleich zu erzielen. Doch so richtig gefährlich wurden sie nicht. Aber auch dem SVA blieben größere Möglichkeiten vorenthalten. Man glaubte schon mit der knappen 1:0 Führung in die Kabine zu gehen, da schlug der SVA nochmals zu. Nach einer kurzen Abwehr von Gästetorhüter Horngacher, fiel der Ball Florian Schwarzenauer vor die Füße, und dieser ließ sich nicht zweimal bitten und schloss zur 2:0 Pausenführung ab.

Gespannt war man auf den Beginn der zweiten Halbzeit, in der unser Team in den ersten fünfzehn Minuten oft Schwierigkeiten hat im Spiel zu bleiben. Als ob die Mannschaft die Gedanken so machen Fans lesen konnte, präsentierte sie sich diesmal ganz anders. Zahlreiche Angriffe wurden vorgetragen, doch im Abschluss war man zu unkonzentriert. Und so wird die Fußballweisheit schlagend – „ Tore die man nicht erzielt bekommt man“. Allerdings bedarf es großer Mithilfe des SVA. Ein folgenschwerer Rückpass wurde vom eingewechselten Alex Kögl abgefangen. Dieser ließ Goalie Julian Torggler in der 62. Minute keine Chance und verkürzte zum 2:1.

Nun waren die Brooks wieder im Spiel. Aber der SVA reagierte gelassen und abgezockt auf diese Situation. Man behielt die Nerven, und in der 73.Minute konnte der Zwei-Tore-Vorsprung wieder hergestellt werden. Nach einer „Musterflanke“ von Fabian Kofler stand„Jungspund“ Florens Thurner goldrichtig. Mit einem perfekten Kopfball erzielte er die 3:1 Führung. Bruckhäusl versuchte in den letzten Minuten nochmals zu verkürzen bzw. das Spiel zu drehen, doch Julian „Törx“ Torggler ließ keinen weiteren Treffer zu.

Somit gewinnt der SVA das Derby gegen die „Brook“ mit 3:1. Gratulation der Mannschaft um Trainer Thomas Handle. Dieser hatte die Mannschaft in einem schwierigen Spiel wieder hervorragend eingestellt. Und die Spieler konnten seine Vorgaben auch perfekt umsetzen. Erfreulichdie Tatsache, dass Trainer Thomas Handle auch den jungen Spielern zu Einsatzzeiten verhilft. Zum Schluss des Spieles kamen auch noch Jakob Osl und Manuel Perthaler zum Einsatz. Am kommenden Samstag reist unser Team in die „Untere Schranne“. Mit Spielbeginn um 15.30 Uhr steht man dem

SV Walchsee gegenüber. Es wäre toll, wenn zahlreiche Fans unser Team zu diesem Auswärtsspiel begleiten würden.“

Derby-Niederlage in Angerberg

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Nächste bittere Niederlage für den FCB. Wie schon unter der Woche starten wir gut ins Spiel, die erste Chance von Flo Silberberger wird in der 13. Minute vom Goalie entschärft. Nur eine Minute später landet ein zweiter Ball bei Andi Mayr und der trifft per Volley zum 1:0 für Angerberg. Auch anschließend sind die Brooks die aktivere Mannschaft, es sind aber die Gastgeber, die fünf Minuten vor der Pause einen Abstauber zum 2:0 verwerten.

Im zweiten Abschnitt kommen die Angerberger zu mehr Angriffen, schließen einen Konter nicht gut ab, versuchen es dann noch mit einem Lupfer, den Johnny Horngacher abfängt. Der FCB in dieser Phase glücklich, nicht das dritte Tor zu kassieren. In der 61. Minute überspielt Gigi Gschösser Horngacher und trifft nur das Außennetz, nur eine Minute später gelingt unserer Mannschaft der Anschlusstreffer, Joker Alex Kögl nützt einen Abwehrfehler. Dann die Brooks wieder voll am Drücker, fahren einen Angriff nach dem anderen. Kögl, Silberberger und Steinwender vergeben aber deutlich. In dieser Phase, als die Brooks den Ausgleich auf dem Fuß haben, gelingt dem SVA - im Anschluss an einen Standard - das 3:1. Anschließend entschärft Horngacher noch eine Chance, auf unserer Seite werden auch noch ein bis zwei Chancen vergeben.

So steht man nach einer eigentlich guten Leistung wieder mit leeren Händen da. Präsentiert man sich aber weiter so wie in den letzten beiden Spielen, wird das Glück auch bald wieder auf unserer Seite sein. Nächste Chance am kommenden Samstag, dem 3.9.22, zu Hause gegen Kolsass/Weer, Anstoss um 19.00 Uhr!“