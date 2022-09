Der Bann ist gebrochen: erster Dreier für Bruckäusl gegen Kolsass/Weer – Neuer Chefcoach in Stumm

Details Montag, 05. September 2022 18:47

Der FC Kufstein II hat es am 5. September 2022 nicht geschafft, die Tabellenführung in der Landesliga Ost von Breitenbach zurückzuholen. Kufstein unterliegt überraschend dem SV Thiersee zu Hause mit 0:2 – der erste Dreier von Thiersee in der laufenden Saison. Nach der Niederlage der SVG Stumm in Breitenbach wurde auch die einvernehmliche Auflösung des Vertrages mit dem bisherigen Trainer Niko Bjelobradic bekannt. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol bedankt sich ganz herzlich für die tolle Zusammenarbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute! Erleichterung beim FC Bruckhäusl – gegen den SV Raika Kolsass/Weer konnte der erste Dreier der laufenden Saison eingefahren werden.

Doppelschlag von Bruckäusl als Knackpunkt der Partie

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die Brooks fahren zu Hause gegen Kolsass/Weer den ersten Saisonsieg ein. Nachdem in der ersten halben Stunde beide Mannschaften gute Phasen haben - ohne zu richtigen Möglichkeiten zu kommen - wird der FCB gegen Ende des ersten Durchgangs zwingender. Die beste Chance vergibt der stark aufspielende Matteo Schöbel frei vor dem Tor. So geht es mit 0:0 in die Pause.

Dann ein Blitzstart der Heimmannschaft, eine Minute nach Wiederanpfiff jagt Alex Kögl einem Verteidiger den Ball ab und verwertet nach anschließendem Doppelpass mit Pauli Weigand zum 1:0. Nur acht Minuten später schweißt Andi Spitzenstätter den Ball nach einer Ecke via Unterkante Latte in die Maschen. In der 55. Minute zeigt sich dann, dass an diesem Abend das Glück endlich mal auf blau-roter Seite ist. Nach einem Eigenfehler erzielen die Gäste den Anschlusstreffer, der aufgrund eines Offensivfouls - ziemlich glücklich - aberkannt wird. So spielt der FCB mit zwei Toren Vorsprung im Rücken weiterhin teilweise sehenswerten Fußball und kommt zu weiteren Möglichkeiten, vergibt diese aber. Ganz ohne Zittern sollte es aber auch nicht gehen, so erzielen die Gäste in der 87. Minute das 1:2 und drängen in der fünfminütigen Nachspielzeit auf den Ausgleich. Die Brooks überstehen aber die Schlussphase und belohnen sich endlich mit dem ersten Sieg.

Weiter geht es schon am kommenden Freitag, dem 9. September 2022 um 18 Uhr in Kramsach.“

SVG Stumm Stummerberg und Trainer Niko Bjelobradic trennen sich einvernehmlich

Co-Trainer Franz-Josef Eberharter übernimmt interimsmäßig Stumm. Viele ZuschauerInnen haben ihn bereits beim letzten Spiel - auswärts in Breitenbach - vermisst und werden dies auch in Zukunft tun müssen. Nach einem guten und freundschaftlichen Gespräch, haben wir uns diese Woche auf eine einvernehmliche Auflösung des noch bis Saisonende gültig gewesen Arbeitspapiers mit unserem langjährigen Trainer Niko Bjeldobradic geeinigt.

Die Gründe für die Auflösung sind privater Natur und auch der bereits angedachte Auslandsaufenthalt seitens unseres Trainers steht nun bereits früher auf der Agenda. Kein anderer Trainer prägte die letzte Dekade mehr als Niko Bjeldobradic. Als absoluter Fußballfachmann (UEFA-A-Lizenz) etablierte er unsere Kampfmannschaft in der Landesliga und feierte gemeinsam mit uns etliche Erfolge im Tiroler Unterhaus.

Der große Coup - Aufstieg in die Tiroler-Liga - blieb uns unter seiner Führung zwar verwehrt, dennoch waren und sind wir in der Landesliga für jede Mannschaft ein ernst zu nehmender Gegner und auch von Saison zu Saison immer im Favoritenkreis der Aufstiegskandidaten. Mit seiner kollegialen und umgänglichen Art sowie einer flachen Hierarchie, erreichte er die Mannschaft, sprach quasi die Sprache der Spieler, welche ihm sein entgegengebrachtes Vertrauen mit guten Leistungen zurückzahlten.

Kein anderer Trainer holte mit unserem Team in der Landesliga mehr Punkte und auch unter keinem anderen Trainer erzielten wir so viele Tore als unter der Regie von Niko Bjeldobradic. Dennoch gilt unser Blick jetzt nach vorne und auf eine möglichst weiterhin sportlich erfolgreiche Spielzeit. Doch was an dieser Stelle ebenso gilt ist Danke zu sagen. Danke für die vielen schönen und sportlich erfolgreichen Zeiten und Danke auch an einen Freund, dem wir und seiner Familie für die Zukunft alles Gute wünschen. (Quelle: SVG Stumm fb)