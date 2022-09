Niederlagen für Kufstein II und Breitenbach – Buch und Stumm überraschen!

Details Montag, 12. September 2022 11:25

Nach der siebenten Runde der Landesliga Ost ist es an der Tabellenspitze wesentlich enger geworden. Der SV Breitenbach verliert beim FC Buch mit 1:3 und auch der FC Kufstein II muss sich in Stumm überraschend klar mit 0:3 geschlagen geben. Breitenbach kann zwar die Tabellenführung behalten, aber die Verfolger machen Boden gut. Jenbach (2:2 in Brixen) und Angerberg (5:1 gegen Schwoich) nur mehr einen Punkt hinter Breitenbach. Zwei Punkte auf den Tabellenführer fehlen Kufstein II und Buch, drei Punkte Rückstand hat Brixen.

Buch bezwingt den Tabellenführer Breitenbach

Anton Jozic, Trainer FC Buch: „Wir hatten es sehr schwer ins Spiel zu kommen, Breitenbach beginnt druckvoll und kann sich schon in den ersten 5 min gute Halbchancen erspielen, die sie aber nicht verwerten. Nach zehn Minuten finden wir auch ins Spiel und schaffen es nun Druck auf das Tor des Gegners zu erzeugen. Ein weiter Einwurf von unserem Kapitän Manuel Ruech fällt einem gegnerischen Spieler auf den Kopf und geht somit unhaltbar in lange Eck zur 1:0-Führung. Breitenbach antwortet aber rasch auf die Führung und kann nach einem Eckball zum 1:1 ausgleichen. Danach schaffen wir es aber uns Vorteile in der ersten Halbzeit zu erspielen und können durch einen schönen Weitschuss von Ivan Popovic aus etwa zwanzig Meter mit 2:1 in Führung gehen. Ebenso verzieht abermals Popovic einen weiteren Weitschuss nur knapp über das Tor. Kurz vor der Halbzeit noch gelingt es uns, die Führung auszubauen. Ein Ruech-Freistoß aus dem Halbfeld kommt auf die lange Stange, wo Lukas Kandler den Ball nur noch über die Linie drücken muss. Sehr starke erste Halbzeit von meiner Mannschaft.

Von Beginn an schmeißt Breitenbach in der zweiten Halbzeit alles nach vorne und agiert sehr druckvoll. Dadurch können sie sich auch einige Möglichkeiten erspielen, die aber an diesen Tag alle nicht verwertet werden. Das vorentscheidende 4:1 durch Jakob Gasteiger, der nach einem Popovic-Weitschuss abstaubt, wird vom Schiedsrichter aufgrund einer vermeintlichen Abseitsposition zurückgepfiffen. Danach ist Breitenbach weiterhin bemüht und steckt bis zum Ende nicht auf, aber unsere Mannschaft zeigt sich an diesem Abend von ihrer besten Seite. In der Abwehr kompakt und sehr zweikampfstark, vorne können wir immer wieder für Entlastung sorgen. Somit gewinnen wir am Ende verdient gegen eine starke Breitenbacher Mannschaft.

Großes Kompliment an meine Mannschaft, in der ersten Halbzeit haben wir uns einen wichtigen Vorsprung erspielt, den wir in der zweiten Halbzeit durch sehr gutes Spiel gegen den Ball halten konnten und somit verdient einen Sieg im Topspiel eingefahren haben."

Beste Spieler FC Buch: Lukas Auckenthaler (IV), Jakob Gasteiger (RV), Ivan Popovic (LF)

Toller Einstand für den neuen Trainer von Stumm gegen Kufstein II

Franz Josef Eberharter, Trainer SVG Stumm: „Ausgezeichnet eingestellte Mannschaft, wir haben eigentlich nichts zugelassen. Kämpferisch unglaublich präsent und ein tolles Umschaltspiel. Marco Braunegger-Hartl hat uns in der zehnten Minute in Führung gebracht, Alexander Posch mit dem 2:0 in der 21. Minute. Der Gegner hatte über die gesamte Spielzeit eigentlich nur Halbchancen. Das dritte Tor für uns gefühlt über zehn Stationen, ich durfte dann abschließen!“