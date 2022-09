Angerberg kommt immer besser in Schwung: Platz drei nach Kantersieg über Schwoich

Details Montag, 12. September 2022 13:15

In der Landesliga Ost ist es nach der siebenten Runde an der Tabellenspitze wesentlich enger geworden. Leader Breitenbach hat in Buch 1:3 verloren und das hat auch der SV Angerberg genützt, um sich bis auf einen Punkt an den Tabellenführer heranzuschieben. Ein überraschend klarer 5:1 Erfolg des SV Angerberg gegen den FC Riederbau Schwoich war der Grund für den Sprung unter die Top-3 der Liga.

Doppelpack von Christoph Gschösser für Angerberg

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Mit Spannung erwartete man das Aufeinandertreffen der beiden Teams, die nur durch einen Punkt getrennt waren. Der frisch aus dem Urlaub zurückgekehrte Chefcoach Thomas Handle fand wieder einmal das richtige Rezept, um einen durchaus starken Gegner in die Schranken zu weisen. Doch zunächst setzten die Gäste vom FC Schwoich die Akzente. Das Team begann mit horrendem Tempo und brachte unsere Abwehr einige Male in Verlegenheit. In dieser Phase entging man nur mit Glück einem Rückstand. Doch das Glück erspielt sich wie bekannt nur der Tüchtige. Und so konnte sich der SVA langsam vom Anfangselan der Gäste befreien. Leise klopfte man bei den Gästen an, wobei dann in der 30. Minute endlich die Tür geöffnet wurde. Nach einer wunderschönen Kombination bediente Flo Schwarzenauer mit einem perfekten Stanglpass Andreas Mayr, dieser schob den Ball vorbei am Gästetorhüter zur 1:0-Führung ins Gehäuse. Kurz vor dem Pausenpfiff dann der erste große Auftritt von Christoph Gschösser. Er schnappte sich auf der linken Seite auf Höhe der Mittellinie den Ball, „vernaschte“ auf dem Weg zum Tor drei Gegenspieler und „netzte“ eiskalt zum 2:0 ein. Dies war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Motiviert kamen die Gäste aus der Pause und hatten gleich nach wenigen Minuten die Möglichkeit zum Anschlusstreffer. Doch glücklicherweise wurde nichts daraus. Dann kamen die „magischen“ 6-Minuten des SVA. Zunächst war wieder Christoph Gschösser mit seinem zweiten Auftritt der Hauptdarsteller. Er erkämpfte sich abermals den Ball, umkurvte den Torhüter und erzielte mit einem gefühlvollen „Lupfer“ das vorentscheidende 3:0. Vier Minuten später war dann der erneut stark aufspielende Alex Fischer zur Stelle. Auch er kam mit einem Dribbling in die Endzone, scheiterte zunächst noch am Torhüter, dieser gewährte ihm noch eine zweite Chance, die er zum 4:0 nützte. Und weitere zwei Minuten später erzielte Andreas Mayr seinen zweiten Treffer an diesem Nachmittag. Wieder eine Traumkombination – über links, Flanke auf Christoph Gschösser, Kopfballablage auf den Torschützen, der volley zum 5:0 einschoss. Trainer Handle vollzog nun einen Vierfachtausch. Er brachte die jungen Spieler Matthias Handle, Marcel Hager und Florens Thurner sowie den etatmäßigen Kapitän Damian Maier. Die kurze Findungsphase nützte Schwoich zum Ehrentreffer. Danach übernahmen die Hausherren wieder das Kommando. Weitere Möglichkeiten wurden kreiert, aber nicht genützt. Somit blieb es beim 5:1 für den SVA. Gratulation der Mannschaft zu einer geschlossen starken Leistung. Mit diesem Sieg rückt man in der Tabelle auf den dritten Rang vor. Mit vier Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage hält man bei vierzehn Punkten!“