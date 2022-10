Kufstein II gewinnt spannendes Spitzenspiel gegen Jenbach – Kolsass/Weer gleicht in Stumm dreimal aus

Details Montag, 03. Oktober 2022 23:48

Viel Boden gut gemacht hat der FC Kufstein II mit dem 3:2 Erfolg in der zehnten Runde der Landesliga Ost gegen den SK Jenbach. Leader Breitenbach hat nämlich das Heimspiel gegen den FC Kramsach 2:3 verloren. Damit trennen Leader Breitenbach und Kufstein II nur mehr ein Punkt. Auch Brixen nutzt die Situation und setzt sich mit einem 6:1 in Schwoich auf Tabellenplatz drei – drei Punkte hinter dem Leader. Viel Frust für SVG Stumm – dreimal in Führung – aber am Ende ein 3:3 gegen den Tabellenletzten SV Raika Kolsass/Weer.

Knapper Erfolg von Kufstein II gegen Jenbach

Niko Praschberger, Trainer FC Kufstein II: „Wir wussten über die Stärken der Jenbacher genau Bescheid und konnten von Beginn an dem Gegner unser Spiel aufzwingen. Es entstanden zahlreiche Halbchancen und der Ball lief großteils in unseren Reihen. Durch einen Handelfmeter konnten wir durch Engincan Gündogdu verdient in Führung gehen. Diese hielt aber nur gefühlt eine Minute.

Süleyman Ünal, bekannt für seine starke Schusstechnik, versenkte einen Freistoß in unseren Maschen. Ausgleich. Mitte der ersten Halbzeit fasste sich unser Youngstar Elias Egger aus fünfundzwanzig Metern ein Herz und hämmerte den Ball unter die Latte ins Jenbacher Gehäuse.

Nach der Pause dasselbe Spiel, wir waren nach wie vor am Drücker und konnten die Führung auf 3:1 ausbauen. Eine Traumkombi konnte der starke Gündogdu mit seinem zweiten Treffer vollenden. Ab der 75. Minute riss bei uns dann etwas der Faden und Jenbach roch Lunte. Durch einen Foulelfer konnte Jenbach durch Süleyman Ünal verkürzen. Anschließend war unser Keeper Poprzanovic auch noch zweimal im 1:1 Sieger und hielt den Dreier fest.

Fazit: 75 Minuten eine überragende Leistung meiner Mannschaft und im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg im Spitzenspiel! Pauschallob für die gesamte Truppe!“

Beste Spieler FC Kufstein II: Gündogdu (OM), Stanic (IV), Poprzanovic (TW)

Stumm trauert Dreier gegen Kolsass/Weer nach

Franz Josef Eberharter, Trainer SVG Stumm: „Dreimal vorne und dann doch 3:3 – das ist schon bitter! Wir hätten uns eigentlich den Sieg verdient. Fabian Rieder mit Doppelpack und Manuel Sailer haben die Tore erzielt – es hat aber nicht für einen Sieg gereicht. Lukas Hussl, Hannes Mair und Lukas Unterbrunner in der 93. Minute haben jeweils ausgeglichen. Die Gegentore wurden durch individuelle Fehler ermöglicht.“