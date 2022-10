Thiersee feiert Jubiläum mit Sieg gegen Schwoich – Jenbach bezwingt Bruckhäusl

Details Montag, 10. Oktober 2022 13:52

Hochdramatisches Duell in der elften Runde der Landesliga Ost zwischen dem SV Thiersee und dem FC Riederbau Schwoich. Thiersee liegt zur Pause 1:3 zurück, kann aber dann doch noch mit 4:3 gewinnen. Sehr wichtiger Dreier des SK Jenbach gegen den FC Bruckhäusl. Mit dem 2:1-Sieg liegt Jenbach nach wie vor nur zwei Punkte hinter Leader Breitenbach.

Dramatische Partie zwischen Thiersee und Schwoich

Martin Pfluger, sportlicher Leiter Leiter SV Thiersee: „SV Thiersee, Abt. Fußball, feierte gestern sein 50-jähriges Bestehen, dafür wurde der FC Schwoich, auch Kooperationspartner mit unserem Damenteam, zum Derbytanz gebeten und das Spiel war nichts für schwache Nerven und bot viel Gesprächsstoff.

Die Hausherren begannen stark und wurden für die Anfangsoffensive gleich belohnt, Matthias Sonnendorfer verwertete eine Ecke von Michael Seethaler per Kopf zur frühen Führung (6. Minute). Im Anschluss war der FC Schwoich im Spiel gefälliger, ohne zunächst wirklich gefährlich zu werden, unser Team im Ansatz gut, jedoch zu unentschlossen im Abschluss. Dann folgten die zwanzig Minuten des Lukas Scheidnagl, der jede sich bietende Chance eiskalt nützte und die Schwoicher zunächst zum Ausgleich (19. Minute) und dann mit zwei weiteren Treffern (25., 43.) auf die Siegerstraße brachte. Unser Team machte in diesem Zeitraum wohl schon einen gedanklichen Abstecher zur Feier nach dem Spiel, somit ging es mit 1:3 in die Halbzeit.

Wie verwandelt kam der SV Thiersee nach der Halbzeit aus der Kabine, auf einmal wurden Zweikämpfe so bestritten, wie es sich für ein Derby und jedes Heimspiel gehört, der Anschlusstreffer von Innenverteidiger Marcel Fankhauser in der 52. Minute gab zusätzlichen Auftrieb. Doch der FC Schwoich blieb gefährlich, nach einem haarsträubenden Fehler hatte Lukas Scheidnagel den vorentscheidenden Treffer auf dem Fuß, Martin Fankhauser konnte den Schuss aus drei Metern vor dem Tor bändigen. Auf der Gegenseite ein langer Ball auf Juffinger Michael, der Tormann zu ungestüm, er räumte Ball und Gegner ohne Rücksicht auf Verluste weg – Elfmeter verwertet wieder von Marcel Fankhauser.

Dann folgte ein unglücklicher Abstoß vom Schwoicher Torhüter, Daniel Kirchmair schnappte sich das Leder vor der Mittellinie, zieht auf und davon und schließt in Zlatan-Manier zum 4:3 ab! Riesenjubel. Im Anschluss noch Chancen hüben wie drüben, eine Rote Karte für Marcel Fankhauser in höchster Not, eine Gelb-Rote für die Schwoicher und am Ende drei glücklich erkämpfte Punkte für das Heimteam. Bei der anschließenden Feier gab es Schnitzel und Schweinebraten und jede Menge Diskussionsbedarf! 50 Jahre SV Thiersee, das gehörte gefeiert!“

Jenbach hält mit Sieg gegen Bruckhäusl Kontakt zum Tabellenführer

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Stark ersatzgeschwächt reist der FCB nach Jenbach und startet besser ins Spiel. In der 27. Minute wird Daniel Wieser von Pauli Weigand steil geschickt und trifft zum 1:0. Wenig später hat Cecco Klausner die Chance aufs 2:0, sein guter Abschluss wird vom Tormann entschärft. In der 37. Minute setzt sich der Jenbacher Stürmer 3x mit Ballglück durch und gleicht aus. In Halbzeit 2 die Gastgeber klar besser, scheitern bei mehreren Chancen an Keeper Gründhammer, Pfosten oder eigenem Unvermögen. Unserer Mannschaft gelingt es nicht mehr, vorne gefährlich zu werden. Als alles nach einem Unentschieden aussieht, kommen die Jenbacher in der 84. Minute nach einem Stanglpass noch zum 2:1. So endet die Partie mit einer bitteren 2:1-Niederlage, die Jenbacher im 2. Abschnitt die bessere Mannschaft, aufgrund des tollen Kampfes hätte sich unsere Truppe aber auch einen Punkt verdient gehabt.

Weiter geht es nächste Woche am Sonntag, dem 16.10.2022, wieder auswärts um 16 Uhr in Kufstein!“