Breitenbach sichert sich nach Thriller in Söll Herbstmeistertitel – Kolsass/Weer bezwingt Kufstein II klar

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 12:37

Noch einmal komplett verändert zeigt sich die Tabellenspitze der Landesliga Ost nach dem letzten Spiel der Hinrunde. Kufstein II muss eine überraschende 0:3-Niederlage auswärts gegen den SV Raika Kolsass/Weer hinnehmen und fällt auf Tabellenplatz vier zurück. Der SV Breitenbach sichert sich mit einem hart erkämpften 3:2 Erfolg in Söll den Herbstmeistertitel. Jenbach erobert Platz zwei – 4:0 gegen Schwoich. Den größten Sprung nach oben macht Angerberg – Platz drei nach einem 3:2 Erfolg in Kramsach. Die Top-5 trennen zwei Punkte, die Top-8 fünf Punkte. Es ist für reichlich Spannung für die Rückrunde gesorgt!

Kolsass/Weer zeigt gegen Kufstein II Potenzial der Mannschaft!

Sebastian Pletzer, SV Raika Kolsass/Weer: „Von Beginn der Partie an war unsere Mannschaft physisch als auch psychisch auf dem Platz. Durch gutes Gegenpressing im Mittelfeld und einer makellosen Passkombination erzielte Dominik Knapp den Führungstreffer für Kolsass in der sechsten Minute. Stefan Steinlechner hatte das 2:0 mehrmals auf dem Fuß. Durch einen Konter der Kufsteiner geriet jedoch die sonst solide Defensive in Bedrängnis und Stephan Melmer hält seinen Gegenspieler etwas zu „intensiv“ - Elfmeter! Die Nummer 1 des SVKW ist zur Stelle und pariert den schwach ausgeführten Strafstoß. In der Folge dominieren die Kolsasser das Spielgeschehen. In Halbzeit zwei trifft Patrick Winderl nach einer Einzelaktion sehenswert und Hannes Mair macht mit dem 3:0 den Deckel drauf. Verdienter Heimsieg, das Potenzial der Heimmannschaft wurde heute über weite Strecken sichtbar, mit drei Punkten und ausgelassener Stimmung geht es jetzt in die wohlverdiente Winterpause. Im kommenden Frühjahr ist definitiv mit uns zu rechnen!“

Dramatisches Duell zwischen Söll und Breitenbach

Stefan Oberhuber, Trainer SV Breitenbach: „In den ersten zwanzig Minuten waren wir ganz klar überlegen. In der 17. Minute ist uns auch die Führung durch Maurice Taye gelungen. Dann haben sich auf einmal Fehler in unser Spiel hineingeschlichen. Julian Laihartinger hat in der 22. Minute zum 1:1 getroffen, Josef Präauer bringt Söll in der 38. Minute 2:1 in Führung. Söll hatte Möglichkeiten auf das 1:3, wir haben am Kunstrasen gekämpft, um die drohende Niederlage abzuwenden. In Hälfte zwei haben wir dann auch besser agiert und durch Stefan Rendl ist uns in der 73. Minute der Ausgleich gelungen. Aber schon wieder ein Sitzer für Söll, der nicht verwertet werden konnte. Es war klar – wer das dritte Tor schießt, der gewinnt. Wir waren dann die glücklichere Elf – Dominik Hager gelingt in der vorletzten Spielminute das 3:2!“