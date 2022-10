Andreas Hölzl und Anton Jozic analysieren SV Brixen gegen FC Buch

Details Montag, 24. Oktober 2022 15:04

Der SV Breitenbach holt sich in der Landesliga Ost den Herbstmeistertitel, aber nur zwei Punkte dahinter ein Verfolgerquartett bestehend aus Jenbach, Angerberg, Kufstein II und Brixen. Der SV Brixen und der FC Buch teilen mit einem 2:2 im letzten Spiel 2022 die Punkte. Für Hochspannung ist für die Rückrunde gesorgt. Durch die Ligareform 2023/24 steigen Meister und Vizemeister in die Tirol Liga auf.

Gerechte Punkteteilung

Andreas Hölzl, Trainer SV Brixen: „Der sehr spielstarke FC Buch mit sehr viel Ballbesitz, vor allem in der eigenen Hälfte, jedoch ohne wirklich zwingende Chancen aus dem Spiel heraus. Meine Mannschaft fand in der ersten Halbzeit durch schnelle Umschaltmomente einige hochkarätige Torchancen vor, welche leider nicht zum Torerfolg führten.

Die Heimmannschaft startet fulminant in die zweite Halbzeit! Durch traumhafte Kombinationen trafen wir zum 1:0 durch Markus Grahammer und 2:0 durch Peter Kofler verdient zur „vermeintlich“ komfortablen Führung. Leider verabsäumten wir die Vorentscheidung zum 3:0, was sich am Ende gerächt hat.

Durch eine mehr als fragwürdige Entscheidung des Offiziellen kam die Gästemannschaft durch einen Elfmeter auf 2:1 heran! Ab diesem Zeitpunkt übernahm der FC Buch das Spielgeschehen und kam kurz darauf zum 2:2-Ausgleich. In dieser Phase des Spiels verdient. Ein paar Minuten später sogar die Möglichkeit auf das Führungstor von Buch, welche jedoch der Brixner Torwart sehr gut vereitelte!

Auf das gesamte Spiel gesehen wahrscheinlich eine gerechte Punkteteilung, wobei zum wiederholten Male aus Sicht von Brixen ein Vorsprung leichtfertig hergeschenkt wurde! Trotzdem spielerisch gesehen, eine absolut Top-Herbstsaison der Brixner Jungs. Pauschallob an meine Mannschaft für die Herbstsaison!“

Können mit dem 2:2 besser leben

Anton Jozic, Trainer FC Buch: „Wie im Vorfeld erwartet, war das Spiel ein wirklich gutes Landesligaspiel. Meiner Meinung nach hatten wir in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile und kontrollierten das Spiel sehr gut, konnten aber zwei gute Aktionen nicht nützen und somit ging es torlos in die Pause. Nach der Pause erwischte Brixen einen Traumstart und ging durch zwei schnelle Umschaltaktionen 2:0 in Führung. Mit der Einwechslung von Lorenz Söllner auf dem linken Flügel nahm das Spiel noch mal eine andere Richtung, Lorenz holte zuerst den Elfmeter zum Anschlusstreffer raus und konnte mit einer Flanke den Assist, zum wunderschönen 2:2 von Mihael Tunjic, verbuchen. Am Ende hatten wir sogar noch den Matchball auf dem Fuß, aber den Abschluss von Tunjic konnte der Keeper aus kürzester Distanz sensationell parieren.

Der Punkt geht meiner Ansicht nach für beide Teams in Ordnung, auch wenn wir nach dem 0:2 Rückstand sicher besser damit leben können.“

Beste Spieler SV Brixen: Michel Grahammer (ST), Markus Grahammer (ST)

Beste Spieler FC Buch: Lorenz Söllner (LF), Ivan Popovic (ZOM) Buch