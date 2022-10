Angerberg schließt starke Hinrunde mit Sieg in Kramsach ab

Details Montag, 24. Oktober 2022 16:08

Auf den SV Angerberg wartet 2022 noch ein letztes Highlight. Im Kerschdorfer Tirol Cup ist am 26. Oktober 2022 noch der SV Kematen in Angerberg zu Gast. Die Meisterschaftsbilanz in der Landesliga Ost fällt für Angerberg hervorragend aus. Platz drei nach dem 3:2 Erfolg in Kramsach – und nur zwei Punkte Rückstand auf Leader Breitenbach.

Klares Chancenplus für Angerberg

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Nach der 0:4 Heimniederlage letzte Woche gegen Kolsass/Weer fuhr man zum schwierigen Auswärtsspiel nach Kramsach, um dort Wiedergutmachung zu betreiben. Und dies sollte auch gelingen. Die Mannschaft präsentierte sich wie verwandelt, überzeugte kämpferisch und läuferisch wie auch spielerisch.

Trainer Handle schien unter der Woche die richtigen Worte gefunden zu haben, und das Team setzte seine Vorgaben dann auch perfekt um. Angerberg übernahm sofort das Kommando und erspielte sich gleich zu Beginn einige Möglichkeiten. Doch den ersten Treffer erzielten die Hausherren. Die Angerberg-Antwort ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Drei Minuten nach der Kramsacher Führung erzielte „Jungspund“ Marcel Hager den wichtigen 1:1-Ausgleichstreffer. Der SVA blieb dran und ging in der 36. Minute durch Goalgetter Christoph Gschösser mit 1:2 in Führung. Mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

In Halbzeit zwei waren beide Mannschaften bemüht, ihr Torkonto aufzustocken. Zunächst aber ohne Erfolg. In der 75. Minute war es dann so weit. Abermals erhöhte Christoph Gschösser mit seinem zweiten Treffer auf 1:3. Die Hausherren spielten in weiterer Folge alles oder nichts und kamen in der 81. Minute zum 2:3-Anschlusstreffer. Es begann logischerweise eine hektische Schlussphase. Doch der SVA überstand diese und feierte aufgrund des klaren Chancenplus einen verdienten Auswärtssieg.

Mit diesem Sieg schließt man den Herbst mit 23 Punkten auf dem ausgezeichneten dritten Tabellenrang ab. Zwei Punkte hinter Tabellenführer Breitenbach. Die Liga zeigt sich dieses Jahr als ziemlich ausgeglichen, die Punkteabstände sind sehr gering, von Tabellenführer Breitenbach bis zum Tabellenschlusslicht Bruckhäusl sind es „nur“ dreizehn Punkte. Man darf sich also auf eine spannende Frühjahrssaison freuen. Davor ist der SV Angerberg noch im Kerschdorfer Fußballcup engagiert. Am kommenden Mittwoch, dem Nationalfeiertag, trifft man in der vierten Runde zu Hause auf die „Blues“ vom SV Kematen aus der Tiroler Liga. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr!“