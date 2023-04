Kantersieg von Stumm in Bruckhäusl

Details Montag, 10. April 2023 03:51

SVG Stumm hat in der 16. Runde der Landesliga Ost Tabellenplatz drei erobert. Ein dominanter Auftritt beim Tabellenletzten FC Bruckhäusl mit einem halben Dutzend Volltreffer – 6:2 nach neunzig Minuten. Breitenbach verliert überraschend beim SV Walchsee mit 1:2 und somit setzt sich Stumm auf Tabellenplatz drei. Die Top-2 lassen nichts anbrennen. Leader Jenbach gewinnt gegen Buch 2:1 und Brixen setzt sich gegen Kramsach/Brandenberg 7:0 durch. Angerberg gewinnt in Söll 1:0, Kufstein II lässt mit einem 1:1 gegen Schwoich zwei Punkte liegen. Leader Jenbach und die Nummer acht Söll trennen sieben Punkte, vier Punkte trennen die Top-5.

Starker und reifer Auftritt meiner Mannschaft!

Franz Josef Eberharter, Trainer SVG Stumm: „Bei bestem Fußballwetter spielten wir am Karsamstag in Bruckhäusl. Nach dem Unentschieden im letzten Spiel wollten wir unbedingt dieses Spiel gewinnen. Sekunden nach dem Anpfiff der erste Abschluss der Heimmannschaft, nach einem leichtem Ballverlust unsererseits. Doch das war der Weckruf, herrliche Kombination über dem an diesem Tag sensationell spielenden Johannes Zeller, die unser Youngster Elias Stadler leider nicht erfolgreich abschließen kann. So kamen wir über mehrere gewonnene Zweikämpfe immer besser in die Partie und übernahmen dann wie geplant das Spiel. Nadelstichartiges, offensives Mittelfeldpressing zwang Bruckhäusl zu Fehlpässen sowie zu weiten Abschlägen.

So geschah es auch in der 14. Minute. Markus Dengg, der Frank Wechselberger perfekt durch die Schnittstelle bediente und dieser gekonnt mit dem Außenrist zum Führungstreffer abschloss. Sieben Minuten später dribbelte Fabian Rieder von links nach rechts und schloss mit einem platzierten Flachschuss zum 2:0 ab. Kurz vor der Halbzeit wieder ein Angriff über das Zentrum, Florian Taxacher versuchte zu schießen, drehte aber nochmals ab und so zirkulierte der Ball in den eigenen Reihen unserer Elf bis eine gefühlvolle Flanke von links über alle Gegenspieler hinweg zum frei stehenden Florian Taxacher kam, dieser fackelte nicht lange und schoss zur 3:0-Führung ein. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Freistoß von der linken Seite nach einem Handspiel von Marco Steiner. Perfekt getreten auf den Kopf vom Bullen vom Bosporus, Sedat Erol, der zum 3:1 einköpfte. In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit drückte die Heimelf auf den Anschlusstreffer. Unsere Mannschaft ließ sich davon ein wenig einschüchtern und verlor sodann die Kontrolle über das Spiel. Nach einer guten Torchance der Brooks gelangt ein wunderschöner Angriff über vier Stationen vom Abstoß weg bis zum Tor. Ein Tor, genau wie im Training davor geübt, zum Genießen. Manuel Sailer auf Florian Taxacher, der schickte Johannes Zeller auf links auf Reisen und dieser bediente im Zentrum Fabian Rieder, der nur mehr den Ball in die Maschen setzen musste.

Drei Minuten später die Kopie des vierten Tores zum zwischenzeitlichen 5:1. Danach verflachte das Spiel ein wenig, wir konnten noch einen Pfostenschuss erzielen und so sorgte kurz vor Schluss wieder ein Freistoß für den Gegentreffer. Gut geschossener Freistoß, den unser Schlussmann Max Fankhauser nach vorne noch parieren konnte, doch Alexander Kögl reagierte schneller und belohnte sich mit dem Treffer zum 2:5 aus der Sicht der Heimelf. In der 88. Minute sorgte unser Abwehrspieler Michael Haas mit seinem ersten Tor in der Kampfmannschaft für den 6:2 Endstand. Fazit: Ein wirklich starker und reifer Auftritt meiner Mannschaft. Nun geht es weiter mit dem Heimspiel gegen Walchsee, in dem wir wieder an diese Leistung anknüpfen müssen und wollen!“

