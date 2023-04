Bruckhäusl kann in Buch nicht punkten – Breitenbach dominiert Partie gegen Schwoich

Details Montag, 17. April 2023 14:27

Der heiße Kampf an der Tabellenspitze der Landesliga Ost ging auch in der 17. Runde weiter. Thiersee (1:1 in Kramsach) und Stumm (1:1 zu Hause gegen Walchsee) haben etwas an Boden eingebüßt. Angerberg hat mit dem 0:4 im Spitzenspiel gegen Jenbach den Kontakt zu den Top-2 etwas verloren – sechs Punkte fehlen auf Brixen und sieben auf Leader Jenbach. Der SV Breitenbach bleibt mit einem 3:2 gegen den FC Riederbau Schwoich dran, dieser Erfolg hätte aber puncto Überlegenheit höher ausfallen müssen. Auch Brixen bleibt dran – 2:0 gegen Kufstein II. Am Tabellenende kann der FC Bruckhäusl trotz recht guter Leistung beim FC Buch nicht punkten und verliert 1:2.

Zweite bittere Niederlage in Folge für Bruckhäusl in Buch

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „In einer ereignisarmen ersten Halbzeit ist beiden Mannschaften die Verunsicherung deutlich anzumerken. Die Brooks mit einer Doppelchance durch Alex Kögl und Sedat Erol, direkt im Gegenzug die Hausherren mit einer guten Möglichkeit.

Dann kommt der FCB perfekt aus der Pause, Matteo Schöbel läuft von der Mittellinie alleine auf das Tor zu und stellt nach vierzig Sekunden auf 1:0 für Bruckhäusl. In der 53. Minute ein aussichtsreicher Angriff, der unsauber fertig gespielt wird. Der darauffolgende Ausschuss wird in der Abwehr zweimal verfehlt und plötzlich steht Noah Larch von Buch alleine vor unserem Tor und gleicht aus. Nur fünf Minuten später findet ein Freistoß von Jovan Trailovic den Weg durch die löchrige Mauer und so ist Bruckhäusl auf einmal 1:2 in Rückstand. Die Brooks mit einer guten Reaktion auf diesen Rückschlag, nur zwei Minuten später kommt Andi Spitzenstätter nach einem Freistoß frei zum Abstauber aus fünf Metern Entfernung, rutscht aber aus und vergibt unglücklich. In der 70. Minute zirkelt Flo Silberberger einen Freistoß ins kurze Eck, den der Goalie im letzten Moment klärt. Auch in den letzten zwanzig Minuten spielt nur der FCB, Buch nur mit einem gefährlichen Konter. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass trotz der vielen Spielanteile kaum echte Chancen herausgespielt werden. Die letzte hat wieder Spitzenstätter, dessen Schuss aus achtzehn Metern haarscharf am Tor vorbeigeht.

Zwei bittere Niederlagen in Folge für Bruckäusl, nun heißt es zusammenstehen, Kräfte bündeln und am Samstag, dem 22.4.2023 im Derby zu Hause gegen Angerberg den Bock umstoßen. Anpfiff um 16 Uhr!“

Breitenbach vergibt gegen Schwoich jede Menge Sitzer

Stefan Oberhuber, Trainer SV Breitenbach: „Am Ende ein absolut verdienter Sieg, der leider knapp ausgefallen ist, denn wir haben viele Torchancen vergeben. Es beginnt zwar mit einem Doppelpack in der 19. und 20. Minute durch Kilian Zierhofer und Noah Samer, in Hälfte eins gelingt aber kein weiterer Treffer mehr. Der zweite Treffer von uns aber ein sehr schönes Tor per Stanglpass. In der 55. Minute können wir dann mit dem 3:0 von Mario Ingruber weiter Richtung Dreier marschieren, aber vier Minuten später das 1:3 durch Benjamin Sulic. Wir hatten genug Möglichkeiten, um fünf oder sechs Tore zu machen, kassieren aber in der Nachspielzeit noch das 2:3 durch Lukas Scheidnagl. Für ein Spiel, das wir klar beherrscht haben, ist das offensiv etwas zu wenig.“

