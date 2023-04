Martin Steiner, FC Bruckhäusl: „Ein Punkt der Moral gegen Angerberg!“

Details Montag, 24. April 2023 14:39

Über 400 Fans und Zuschauer sehen in der 18. Runde der Landesliga Ost ein furioses Finish des FC Bruckhäusl im Derby gegen den SV Angerberg. Nach einem 0:2 holen die Brooks noch ein 2:2 und kommen damit bis auf einen Punkt an den Vorletzten der Liga, den FC Schwoich, heran. Schwoich und Bruckhäusl dürften sich wohl das Duell am Tabellenende liefern um der Abstiegsrelegation zu entgehen, die der Tabellenletzte gegen den Tabellenletzten aus dem Westen bestreiten muss.

Mega-Finish von Bruckhäusl sichert einen Punkt im Derby

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Bei herrlichem Wetter sind es die Brooks, die die erste Chance haben. Nachdem Alex Kögl nur das Außennetz trifft, kommt der darauffolgende Abstoß auf die linke Seite der Angerberger, eine Hereingabe wird abgelegt und es steht 0:1 durch Andreas Mayr. Im weiteren Spielverlauf überlassen die Gäste unserer Mannschaft das Spiel, trotz einiger guten Kombinationen im Mittelfeld gelingt es uns aber nicht, gefährlich zu werden. Im Gegensatz zum SVA, der bei zwei guten Konterchancen nur knapp den Ausbau der Führung verpasst.

Im zweiten Abschnitt ein ähnliches Bild: Die Brooks haben den Ball, Angerberg die Chancen. Kurz nach einem Erol-Freistoß an den Pfosten kommen die Gäste dann zum 0:2 durch Florens Thurner. Kurz darauf hält uns Keeper Horngacher bei einer Doppelchance im Spiel. In den letzten zwanzig Minuten stellt Trainer Mikisek dann um, geht auf Risiko und wird belohnt. Unsere Mannschaft gibt nie auf, kommt in der 91. Minute nach einem Eckball durch Andi Spitzenstätter zum 1:2 und wirft dann alles nach vorne. Nur eine Minute später wird ein langer Freistoß aus der eigenen Hälfte zuerst von Spitzenstätter und dann von Sedat Erol verlängert und Flo Silberberger trifft zum viel umjubelten Ausgleich. Ein Punkt der Moral, der noch ganz wichtig sein kann. Weiter geht es am kommenden Samstag, dem 29. April 2023, um 18 Uhr in Kolsass.

Jenbach mit Nullnummer gegen Kolsass/Weer

Der SV Brixen führt nach der 18. Runde der Landesliga Ost die Tabelle an – ein 3:0 Erfolg in Thiersee. Auf Platz zwei der SK Jenbach, der im Heimspiel gegen den FC Kolsass/Weer über ein 0:0 nicht hinaus kommt. Stumm lässt beim 6:2 in Schwoich nichts anbrennen, Breitenbach lässt hingegen beim 3:3 in Kufstein zwei Punkte liegen. Die Tabellenspitze hat sich damit etwas mehr auseinandergezogen. Brixen führt mit einem Punkt Vorsprung auf Jenbach, vier auf Stumm und fünf Zähler hat Brixen Puffer auf Breitenbach.

