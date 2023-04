Bruckhäusl gibt mit Sieg in Kolsass rote Laterne ab!

Details Montag, 01. Mai 2023 00:56

Der FC Bruckhäusl konnte in der 19. Runde der Landesliga Ost die rote Laterne abgeben. Ein überraschend klarer 4:1 Erfolg beim SV Raika Kolsass/Weer, Schwoich spielt in Buch 2:2 und muss die rote Laterne übernehmen. Jenbach verliert an der Tabellenspitze mit einem 1:1 in Kramsach an Boden. Leader Brixen feiert einen 7:0-Kantersieg gegen Söll. Für Jenbach ist es auf Platz zwei nach unten gesehen allerdings nicht enger geworden, denn die Nummer drei Stumm kommt im Spitzenspiel gegen den SV Breitenbach über ein 1:1 nicht hinaus. Leader Brixen damit der klare Gewinner der Runde!

Befreiungsschlag in Kolsass!

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Bei richtigem Aprilwetter gastieren die Brooks in Kolsass und kommen zunächst schwer ins Spiel. Kolsass hat die ersten Chancen, wird immer wieder durch Diagonalbälle gefährlich. Keeper Johnny Horngacher ist an diesem Tag top drauf und hält die Null. Mit Fortdauer des Spiels der FCB immer aktiver und nachdem Sedat Erol im Strafraum gefällt wird, trifft Andi Spitzenstätter per Elfmeter in der 33. Minute zum 1:0 für Bruckhäusl.

Im zweiten Abschnitt merkt man den Brooks den unbedingten Willen an, das Spiel zu gewinnen. In der 58. Minute zeigt man dann auch noch spielerische Klasse. Pauli Weigand und Sessi Erol kombinieren sich über die Seite durch und Sedat Erol verwandelt den Weigand-Stanglpass zum 2:0. Dann geht es Schlag auf Schlag. In Minute 65 ein Abspielfehler in der Hintermannschaft der Gastgeber und Sedat Erol überhebt den zu weit vor dem Tor stehenden Goalie per Außenrist! Und nur weitere drei Minuten später fängt Pauli Weigand einen Pass ab und tunnelt daraufhin den Goalie zum 4:0. Die Partie damit entschieden! Mit der letzten Aktion des Spiels erzielt Kolsass durch Stefan Steinlechner noch den Ehrentreffer.

Die rote Laterne wurde damit endlich abgegeben, nun heißt es nachlegen - am Samstag, dem 6. Mai 2023 zu Hause gegen Kramsach um 16:30 Uhr!“

