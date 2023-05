Torlose Schmalkost zwischen Angerberg und Walchsee

Details Montag, 01. Mai 2023 19:13

In der 19. Runde der Landesliga Ost trennten sich der SV Angerberg und der SV Walchsee 0:0. Ein Punkt für beide Teams, der aber beiden kaum weiter hilft. Walchsee kann sich nicht weiter vom Tabellenende lösen, der SV Angerberg hat damit wohl den direkten Anschluss zur Tabellenspitze verloren. Sieben Punkte fehlen auf Platz zwei, zehn sind es bereits auf Tabellenführer Brixen.

Einstellung hat gepasst!

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Das letzte Aufgebot des SV Angerberg rang den Gästen aus dem Kaiserwinkl ein Remis ab. Mehr war an diesem Nachmittag nicht möglich. Zu viele Ausfälle zwangen

Trainer Thomas Handle, Spieler aus der Reserve zu rekrutieren und in den Kader zu holen. Was die Einstellung betraf, darf man niemanden einen Vorwurf machen. Man kämpfte bis zum Schlusspfiff. Spielerisch wurde aber leider Schmalkost geboten.

Nach guten ersten 25 Minuten mit einer Topchance von Kapitän Damian Maier – sein Schuss wurde von der Torlinie gekratzt, kamen die Gäste besser ins Spiel und verzeichneten auch die eine oder andere Tormöglichkeit. Goalie Julian Torggler war aber stets zur Stelle und verhinderte Schlimmeres.

In Halbzeit zwei war von den Hausherren nicht viel zu sehen. Meistens war man in der Defensive damit beschäftigt, keinen Gegentreffer zu erhalten. Dies gelang auch und so musste oder konnte man sich mit einem Punkt begnügen. Mit nun 28 Punkten befindet man sich auf Platz 6 in der Tabelle. Am kommenden Samstag, dem 6. Mai 2023, steht das Auswärtsspiel beim neuen Tabellenletzten FC Riederbau Schwoich an. Ein weiteres wichtiges Spiel, bei dem sich hoffentlich die Kaderdecke wieder etwas breiter gestaltet.

Angerberg spielte mit folgendem Kader:

Julian Torggler, Hans-Peter Taxacher, Thomas Auer, Nici Luchner, Florian Hawel, Andreas Mayr (Caner Bakmaz), Damian Maier, Florian Schwarzenauer, Philipp Gschösser (Lukas Osl), Simon Osl, Marco Margreiter (Fabian Kofler)

