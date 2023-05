Kurioses 2:2 zwischen Bruckhäusl und Kramsach – Schwoich holt wichtigen Dreier gegen Angerberg

Details Montag, 08. Mai 2023 14:10

Nach der 20. Runde der Landesliga Ost steht der FC Bruckhäusl am Abstiegsrelegationsplatz, hat aber ein Spiel weniger ausgetragen als der vorletzte FC Riederbau Schwoich. Schwoich konnte gegen den SV Angerberg einen extrem wichtigen 2:0 Erfolg einfahren. Im untersten Tabellenbereich sind Kolsass/Weer, Kramsach und Walchsee gefährdet in die Abstiegsrelegation zu müssen. Walchsee konnte aber mit einem 2:1 im direkten Duell mit Kolsass/Weer einen extrem wichtigen Dreier verbuchen.

Bruckhäusl gegen Kramsach-Brandenberg: Latten-Orgie und Rot-Flut

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Nach einem kuriosen 2:2 trauern die Brooks 2 verlorenen Punkten nach. Gegen biedere Kramsacher hat der FCB in der ersten Halbzeit Mühe, zwingende Chancen zu erspielen. Einmal verfehlt Sedat Erol per Hacke knapp das Tor. In der 20. Minute wird eine Kögl-Hereingabe zuerst knapp verpasst, dann macht Sessi Erol den Ball noch mal scharf, Sedat Erol legt ab und Pauli Weigand schweißt die Kugel per Lattenpendler ins Tor. Nur 2 Minuten später ein harmloser Freistoß aus dem Mittelfeld, gleich zweimal sind sich jeweils 2 Bruckhäusler nicht einig und so kullert der Ball ins Tor.

Im 2. Durchgang wird es dann turbulent. Die Brooks, die klar bessere Mannschaft, in der 50. Minute verzieht Weigand knapp. In Minute 53 eine Aktion, die in jeden Jahresrückblick gehört. Freistoß von der Seite, Kopfball Klausner - Pfosten. Der Abpraller kommt zu Flo Silberberger und der zirkelt den Ball an Latte, von dort kommt der Ball zu Kögl und der trifft zum dritten Mal in drei Sekunden Aluminium. Unfassbar - drei Minuten später ein Fast-Eigentor der Kramsacher, wenige Augenblicke später noch eine Weigand-Chance. In Minute 69. werden die Angriffsbemühungen endlich belohnt, mithilfe des Aluminiums. Andi Spitzenstätter köpfelt einen Silberberger-Freistoß an die linke Stange, von dort springt der Ball an die rechte Stange und dann ins Tor. Wenige Minuten später die einzige Kramsach Chance, ein Kopfball nach Ecke geht an die Latte. In der 86. Minute gibt es dann die erste rote Karte im Spiel nach einem sinnlosen Frust-Foul der Kramsacher im Mittelfeld. Kurz darauf noch eine Chance auf die Entscheidung durch Matteo Schöbel. Und dann kommt die 91. Minute: Nach einer Unsicherheit kann Johnny Horngacher den Ball in letzter Sekunde sichern, lässt sich dann gegen einen heranrutschenden Stürmer zu einem Schubser hinreißen und fliegt mit Rot vom Platz. Der darauffolgende Elfmeter wird verwandelt.

Ein Spiel als Spiegelbild der bisherigen Saison: vorne ist man nicht effektiv genug, hinten schießt man sich die Tore selbst. Weiter geht es am Samstag, dem 13. Mai 2023, mit dem schweren Auswärtsspiel in Brixen, Anpfiff um 17 Uhr!“

Thomas Schnellrieder analysiert die Niederlage von Angerberg in Schwoich

Thomas Schnellrider, SV Angerberg: „Die Vorzeichen zu diesem Spiel waren wieder einmal nicht die besten. Die dünne Personaldecke machte Trainer Thomas Handle zu schaffen. Christoph Gschösser spielt ja in der Zwischenzeit in Kirchbichl, Marcel Hager kuriert seinen Kreuzbandriss aus, Florens Thurner immer noch kränklich, Alex Fischer im Ausland – nicht gerade die besten Voraussetzungen, um gegen das Schlusslicht gute Figur zu machen.

Beide Mannschaften taten sich in Halbzeit eins schwer, spielerisch zu überzeugen. Doch irgendwie hatte man das Gefühl, dass Schwoich einfach mehr wollte. Der Gegner war flinker, agiler und wendiger. Dennoch sah man auch den Hausherren die Verunsicherung an. 30 Minuten tat sich nicht viel, Chancen auf beiden Seiten waren Mangelware. In der 37. Minute passierte dann dem SVA ein verhängnisvoller Ballverlust auf der rechten Seite. Dies nützte Schwoich aus. Mit drei Pässen war man vor dem Tor und der Ball kurz darauf im Tor. Mit diesem 0:1 Rückstand ging es in die Pause.

In der zweiten Halbzeit war man natürlich bestrebt, den Rückstand aufzuholen. Man probierte auch alles, brachte frische Kräfte und kam auch zu einen oder anderen Tormöglichkeit. Die größte hatte Matthias Handle, doch sein Schuss wurde vom Schwoicher Torhüter pariert. Die Hausherren blieben im Konter stets gefährlich und einer dieser führte in der 72. Minute zum 2:0 und damit zur Entscheidung.

Am kommenden Sonntag, dem 14.5.2023 (Muttertag), hat die Mannschaft im Heimspiel die Möglichkeit, sich effizienter zu präsentieren. Hoffentlich werden die Personalsorgen auch wieder etwas weniger. Es steht nämlich das Derby gegen den SV Breitenbach an. Spielbeginn im Sportzentrum ist um 16.30 Uhr.“

