Söll verliert mit Remis gegen Bruckhäusl Kontakt zur Aufstiegszone

Details Montag, 05. Juni 2023 14:38

Für den FC Ager Söll ist der zweite Tabellenplatz in der Landesliga Ost und damit die Chance zum Aufstieg drei Runden vor Schluss in weite Ferne gerückt. Nach einem 1:1 gegen den FC Bruckäusl – der Ausgleich für Söll fiel in der Nachspielzeit – fehlen schon sieben Punkte auf die Nummer zwei Breitenbach. Breitenbach gewinnt in Kramsach 4:2 und kann Tabellenplatz zwei verteidigen. Stumm verliert auswärts gegen Kolsass/Weer mit 0:1 und liegt nun drei Punkte hinter Breitenbach. Jenbach bleibt Breitenbach mit einem 2:1 gegen Kufstein II auf den Fersen. Brixen hat den Titel faktisch in der Tasche – 4:0 gegen Schwoich und drei Runden vor Schluss sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger Breitenbach. Nun folgt die englische Woche mit dem Kracher Breitenbach gegen Brixen am 7. Juni 2023 um 20 Uhr. Für Breitenbach das wichtigste Spiel der Saison – lässt man Punkte liegen, könnte Jenbach (in Bruckhäusl) und Stumm (zu Hause gegen Kramsach) Breitenbach überholen oder zumindest noch näher rücken.

Unglückliches Unentschieden von Bruckhäusl in Söll

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: "Die Brooks können sich wieder nicht belohnen. Eine ereignisarme erste Hälfte, in der sich beide Mannschaften kaum Chancen heraus spielen können. Der Ball befindet sich meistens im Mittelfeld oder in den jeweiligen Abwehrketten. Bis zum 1:0 Führungstreffer durch Matteo Schöbel gab es auf beiden Seiten jeweils eine Top-Chance. Vor dem Seitenwechsel hatte dann aber noch Florian Silberberger die Chance auf das 2:0, er trifft aber nur das Außennetz. Auch Daniel Wieser scheitert dann noch nach einer starken Aktion am Söller Keeper.

In der zweiten Hälfte ein anderes Bild, Söll stärker und die Heimelf drückte auf den Ausgleich, die Bruckhäusler Verteidigung aber immer mit einem Bein im Weg, oder der starke Jonny Horngacher im Tor konnte entschärfen. Die Brooks konnten noch durch Konter für Entlastung sorgen, unter anderem trifft Flo Silberberger die Latte. Kurz vor Spielende war es dann Youngster Raphael Duregger, der sich ein Herz fasste und von der eigenen Hälfte bis kurz vors Söller Tor vordringen konnte und dann nur noch durch ein Foul vom letzten Mann und einer damit verbundenen Roten Karte gestoppt wurde. Als dann alles schon nach einem Sieg für den FCB aussah, schoss Söll noch in der eigentlich schon abgelaufenen Nachspielzeit den Ausgleich. Unterm Strich wohl ein gerechtes Unentschieden, jedoch bitter, wenn man wieder kurz vor Schluss einen Treffer bekommt. Weiter geht es für Bruckhäusl am kommenden Mittwoch, dem 7. Juni 2023, um 19 Uhr daheim gegen Jenbach!“

