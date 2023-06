Breitenbach sichert sich mit Kantersieg gegen Söll Aufstieg!

Details Montag, 19. Juni 2023 14:40

Der SV Breitenbach hat in der letzten Runde der Landesliga Ost nichts anbrennen lassen und sichert sich mit einem 5:0 gegen den FC Ager Söll den Aufstieg in die Tirol Liga gemeinsam mit Meister Brixen. Der FC Bruckhäusl muss in die Abstiegsrelegation gegen den Tabellenletzten aus dem Westen Reutte.

Breitenbach lässt Söll keine Chance

Markus Kralinger, SV Breitenbach: „Ich denke das Ergebnis von 5:0 sagt eh alles, wir haben ja schon zur Pause mit 4:0 geführt. Die Gäste hatten eigentlich keine konkrete Chance auf einen Treffer. Marcel Rappold hat uns in Minute zehn in Führung gebracht, fünf Minuten später schon das 2:0 durch Noah Samer. Die Tore aus sehr schönen Spielzügen, Noah Samer gelingt in der ersten Hälfte ein Hattrick – er trifft in Minute 15, 28 und 41. Kevin Pockenauer sorgt in der 68. Minute für den Endstand von 5:0. Ein toller Abschluss der Saison!“

Buch holt Punkt gegen Meister Brixen

In der letzten Runde hat Meister Brixen das siebente Remis eingefahren – ein 2:2 beim FC Buch. Brixen und Breitenbach steigen in die Tirol Liga auf und dürfen sich auf heiße Spiele – unter anderem gegen Wacker Innsbruck – freuen. Für den FC Bruckhäusl endet die Saison zunächst bitter – 0:8 beim SV Walchsee. Nun heißt es zu versuchen, in der Abstiegsrelegation gegen Reutte am 20. und 24. Juni 2023 die Klasse zu halten.

Brixen mit starker Rückrunde

Brixen lag nach der Hinrunde auf Platz drei – punktegleich mit Jenbach und zwei Punkte hinter Breitenbach. Ganz vorne mit dabei und punktegleich mit Brixen auch Kufstein II und Angerberg. Angerberg ist aber in der Rückrunde richtig abgestürzt – nur Platz zwölf mit zehn Punkten. Auch Kufstein II schafft nur vier Siege und drei Remis – Platz neun. Brixen holt sich den Titel – 29 Zähler in der Rückrunde, das sind drei mehr als Jenbach und vier mehr als Breitenbach. Breitenbach war die beste Auswärtsmannschaft, einen Punkt vor Stumm und drei vor Brixen. Vor den eigenen Fans holt Brixen drei Punkte mehr als Jenbach und fünf mehr als Breitenbach.

