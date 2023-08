Bruckhäusl startet mit Sieg in Angerberg in die neue Saison!

Details Montag, 14. August 2023 13:31

Der erste Tabellenführer der Landesliga Ost 2023/24 heißt SV Walchsee nach einem überraschend klaren 5:1 Erfolg gegen Jenbach. Klare Siege auch für Absam gegen Thiersee (5:2), Kramsach gegen Kirchdorf (4:1) und der FC Bruckhäusl gewinnt beim SV Angerberg mit 3:0.

Derbysieg mit Ausrufezeichen – Spielanalyse des FC Bruckhäusl

Die Brooks starten gut ins Spiel, wollen beweisen, dass sie in die Liga gehören. Bereits nach fünf Minuten die erste Chance, als Klausner den Ball aus 20 Metern gegen das Lattenkreuz schoss. Die Mikisek-Truppe drückt weiter aufs Gaspedal und kann sich weitere Chancen erarbeiten, so scheitert Weigand knapp mit einem Lupfer vom 16er und Silberberger bleibt nach Spitzenstätter Vorarbeit nach einem Eckball der Torerfolg auch verwehrt.

Aber auch die Heimelf hat zwei nennenswerte Chancen. Ein Freistoß geht ans Lattenkreuz und kurz vor der Halbzeit gelingt den Heimischen noch ein Tor, das aber aufgrund Abseits aberkannt wird. Kurz nach dem Seitenwechsel die Brooks mit einem schönen Angriff über rechts, Rückkehrer Kofler spielt einen Doppelpass mit Huber, wiederum jener Kofler kann dann nur mehr durch ein Foul gestoppt werden. Den anschließend fälligen Freistoß bringt Huber in die Mitte, findet Neo-Kapitän Spitzenstätter welcher zum 1:0 für den FCB einköpft.

Mittlerweile nur mehr die Gäste am Spielen und so kommt es, dass die Brooks in der 66. Minute durch Daniel Wieser auf 2:0 erhöhen. Zuvor hatte sich Pauli Weigand das Spielgerät geschnappt und dribbelte kurz vor den gegnerischen 16er, wo er dann eben jenen Wieser bediente, welcher lässig zum 2:0 einschob. Den Schlusspunkt setzt dann der eingewechselte Kögl, der auf links den Ball bekommt, in die Mitte dribbelt und staubtrocken aus 20 Metern ins kurze Eck traf. Die Brooks mit einem verdienten 3:0-Sieg, bei dem man weite Teile des Spiel dominierte.

Unsere 1b war am Freitagabend mit 5:3 in Erl erfolgreich. Weiter geht es am Dienstag auswärts im Cup gegen Kirchberg. Anstoß 16 Uhr. Der Heimauftakt findet am Samstag, dem 18. August 2023, gegen Schwoich statt. Anstoß bereits um 16:30!

