Kantersiege von Stumm gegen Jenbach und von Walchsee gegen Kramsach!

Details Samstag, 19. August 2023 14:18

Hakan Yücel wurde einen Tag vor dem Spiel gegen Kramsach/Branderbeg Papa – die Redaktion von ligaportal.at gratuliert Mutti und Papa ganz herzlich! Aber Hakan hat auch am Spielfeld für den SV Walchsee ganz wesentlich zum 5:0 Erfolg gegen den FC Kramsach/Brandenberg beigetragen. Einen weiteren Kantersieg in der Landesliga Ost meldet SVG Stumm – 6:1 gegen den SK Jenbach. Im dritten Spiel der 2. Runde am Freitag gewinnt Westendorf gegen Thiersee 3:1 und behält damit wie Walchsee die weiße Weste.

Kaan Sasmaz trifft für Stumm viermal gegen Jenbach!

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „Unser Spiel begann sehr vielversprechend. Von der ersten Minute an waren wir präsent und belohnten uns in der 12. Minute mit einem Treffer von Kaan Sasmaz. Stefan Schragl erhöhte in der 31. Minute auf 2:0. Ein Doppelpack von Kaan Sasmaz in den Minuten 40 und 43 brachte uns eine komfortable Halbzeitführung von 4:0.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen wir kaum etwas anbrennen. In der 70. Minute kassierten wir durch einen schnellen Freistoß des Gegners das 4:1 durch Seymen Gökce. Doch wir antworteten prompt: In den Minuten 72 und 79 schoss uns erneut unsere Nummer 11, Kaan Sasmaz, mit zwei weiteren Treffern zum 6:1-Sieg. Ein großes Lob an meine Mannschaft für diese Leistung!“

Jung-Papa Yücel trifft für Walchsee gegen Kramsach dreimal!

Armin Erharter, Trainer SV Walchsee: „Sehr hilfreich für unsere Mannschaft war natürlich die frühe Führung durch Florian Widmann in der neunten Minute. Man muss aber schon unbedingt erwähnen, dass Kramsach fünf Stammspieler heute nicht einsetzen konnte. Nach dem Führungstreffer haben wir uns aber wieder schwergetan. Knapp vor der Pause dann ein Doppelschlag zum 2:0 und 3:0 durch Hakan Yücel. Eine ganz tolle Leistung der Mannschaft, die ja auch heute einige Umstellungen kompensieren musste. Nach der pause trifft Hakan Yücel zum 4:0! Er wurde gestern Papa und hat heute mit seinen drei Treffern ganz wesentlich zum Sieg beigetragen. Auch unsere Defensive sehr kompakt, trotz notwendiger Umstellungen. Mario Baumgartner sorgt dann noch in der 83. Minute für das 5:0!“

