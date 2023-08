Drei Treffer von Emre Yildiz reichen nur für einen Punkt für Schwoich in Bruckhäusl

Details Dienstag, 22. August 2023 01:47

Sowohl der FC Bruckhäusl als auch der FC Riederbau Schwoich haben die erste Partie der Meisterschaft der Landesliga Ost 2023/24 gewonnen. Im direkten Duell in der zweiten Runde konnte man insgesamt sechs Treffer sehen, alle drei für Schwoich hat Emre Yildiz erzielt. Bruckhäusl mit toller Moral. Das 1:4 lag in der Luft, aber Bruckhäusl dreht im Finish auf und holt noch ein 3:3 Remis.

Bruckhäusl macht 1:3 Rückstand wett

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „In einer wahren Hitzeschlacht geht Schwoich schon nach drei Minuten durch Emre Yildiz in Führung. Nachdem Huber das Tor noch knapp verfehlt, trifft Pauli Weigand in der 23. Minute per traumhaften Schlenzer in lange Eck zum 1:1. Die letzte Viertelstunde der ersten Hälfte gehört dann den Gästen, zuerst treffen sie noch die Latte, gehen dann in der 31. wieder in Führung. Abermals ist Emre Yildiz der Torschütze. Wenige Augenblicke später verhindert Stefan Dokus auf der Linie den dritten Gegentreffer, kurz vor der Pause pariert Johnny Horngacher noch mal stark.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ist Schwoich gefährlicher, sie erhöhen in der 58. Minute nach Abwehrfehler durch den dritten Treffer von Emre Yildiz auf 1:3 und treffen kurz darauf noch mal Aluminium. Dies scheint der endgültige Weckruf für die Brooks zu sein, die dann einen Gang höher schalten. Erst scheitert Alex Kögl am Pfosten, in der 72. Minute spielt Huber dann einen Freistoß kurz ab und Weigand trifft zum zweiten Mal aus zwanzig Meter. In der 93. Minute belohnt man sich dann für den Aufwand und Andi Spitzenstätter trifft nach Ecke zum Ausgleich. Über das ganze Spiel gesehen ein gerechtes Unentschieden, wenn natürlich auch glücklich aufgrund des späten Treffers. Weiter geht es für Bruckhäusl am Samstag, dem 26. August 2023, um 17 Uhr in Jenbach!“

