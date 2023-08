Bruckhäusl unterliegt ersatzgeschwächt in Jenbach – Saisonstart von Kirchdorf in der Analyse

Details Montag, 28. August 2023 01:09

Der SV Steinbacher Kirchdorf konnte in der dritten Runde der Landesliga Ost die ersten Punkte holen. Ein 1:0 Erfolg beim FC Ager Söll, der sportliche Leiter von Kirchdorf, analysiert aber auch die ersten beiden Spiele gegen Kramsach und Kufstein II. Der FC Bruckhäusl hat in der dritten Runde die erste Niederlage einstecken müssen – ein 1:4 in Jenbach. Souverän bislang Tabellenführer Absam (1:0 in Schwoich) und der SV Westendorf (3:1 in Angerberg,

Ersatzgeschwächte Brooks zollen langer Unterzahl gegen Jenbach Tribut

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Das Spiel startet mit jeweils einer guten Chance auf beiden Seiten. Schon bald setzt ein richtiger Sturm ein und die erste Halbzeit entwickelt sich zu einer unansehnlichen Windlotterie, hohe Bälle entwickeln Flugkurven, die man so noch nicht gesehen hat. In der 25. Minute wird ein hoher Ball falsch eingesetzt und Manni Seiwald stoppt den aufs Tor laufenden Stürmer per Foul - Rot, 70 Minuten Unterzahl. Zeitgleich muss Christoph Huber noch verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In der 2. Halbzeit fahren die Jenbacher Angriff um Angriff, vergeben aber teils leichtfertig. Der FCB kann sich über Solospitze Alex Kögl immer wieder mal befreien, wird aber nicht zwingend. Bis zur 72. Minute: Kögl auf Pauli Weigand, der legt am 16er quer auf Julian Mitterer. Dessen Schuss geht an den Pfosten und Kögl steht goldrichtig und schießt zum 1:0 ein. Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Gleich im Gegenzug kassiert man aber das 1:1, dann nutzt Jenbach die Euphorie durch den Treffer und unsere Mannschaft verlassen die Kräfte. Plötzlich steht es 4:1, alle Jenbach-Treffer innerhalb von neun Minuten und teilweise sehenswert herausgespielt. Kurz schnupperte man an der Sensation, so heißt es Mund abputzen und weitermachen. Und zwar schon am kommenden Freitag, dem 1. September 2023, zu Hause gegen Kramsach um 19:30 Uhr.“

Kirchdorf holt in Söll die ersten Punkte!

Johann Kirchmair, sportlicher Leiter SV Steinbacher Kirchdorf: „Der FC Söll ist ganz hervorragend in die Saison gestartet, mit einem Sieg und einem Unentschieden. Wir stehen mit zwei Niederlagen nicht so gut da. Uns war natürlich von Anfang an ganz klar, dass die Trauben in Söll auf Kunstrasen sehr hoch hängen werden.

Aber man konnte von der ersten Minute an sehen, dass die Kirchdorfer heute unbedingt punkten möchten. Sehr gut eingestellt wurde die Mannschaft vom Trainerteam Kirchmair Wolfgang und Czedziwoda Daniel auf dieses Spiel. In der 9. Spielminute dann das 0:1 durch Emre Cetinkaya. In der Folge hatten wir die ein oder andere gute Möglichkeit, aber wir konnten das Tor nicht erzielen.

In der ersten Halbzeit hatte der SV Steinbacher Kirchdorf alles unter Kontrolle, die Verteidigung und das Mittelfeld standen sehr sicher, und in der Offensive setzten wir immer wieder gute Akzente.

Nach der Halbzeit wollten die Kirchdorfer unbedingt die Entscheidung aber leider gelang das Tor nicht. In der 97 Minute rettete nach einem Konter der Schlussmann vom SVK die drei Punkte.

Fazit: Natürlich bin ich überglücklich über den ersten Sieg und den ersten drei Punkten in der Landesliga, das hat sich die junge Mannschaft einfach verdient.

Knapper 0:1-Sieg, aber zwei Stangenschüsse auf unserer Seite und der FC Söll hatte in der 97 Minute die erste Torchance. Über 90 Minuten gesehen waren wir sicher das bessere Team und haben heute auch verdient die drei Punkte mitgenommen. Wir wünschen dem verletzten Spieler vom FC Söll alles Gute! Die nächste Runde bestreiten wir wieder auswärts gegen SV Raika Kolsass/Weer!“

Saisonstart von Kirchdorf – die Analyse

Johann Kirchmair: „Nach der tollen Meistersaison in der Gebietsliga Ost 2022/2023 starteten wir natürlich sehr positiv in die Vorbereitung. Leider wechselten Sebastian Almberger & Kogler Matteo zum FC Eurotours Kitzbühel.

Ortner Michael (FC Eurotours Kitzbühel) verstärkt unseren Kader für die laufende Saison, ebenso sind einige junge Talente nach oben in die Kampfmannschaft gerutscht.

Die Vorbereitung verlief eigentlich ganz gut, außer das sich Eder Mathias bei seinem Comeback leider wieder sehr schwer verletzte und für die ganze Saison ausfällt.

Die Verletzung von Mathias schmerzt natürlich sehr, weil er ein sehr positiver Faktor im Team ist.

Das Trainerteam wird zusätzlich durch eine SVK Legende „Kirchmair Wolfgang“ verstärkt, ich bin überglücklich, dass es uns gelungen ist, so einen Fachmann wieder in unseren Reihen zu haben. Wolfgang hat einen riesigen Anteil an der Erfolgsgeschichte SVK.

1. Runde 11.08.2023 FC Kramsach/Brandenberg – SV Steinbacher Kirchdorf 19.00 Uhr

Wir haben sehr gut begonnen, aber die ersten Torchancen ohne Nachdruck leichtfertig vergeben. Ganz anders die Hausherren. Mit der ersten Torchance haben sie gleich das 1:0 erzielt. Ab diesen Zeitpunkt brauchte unser Team ein bisschen, um wieder die Ordnung zu finden.

Die Hausherren gingen mit der 1:0-Führung in die Halbzeit. Nach der Pause probierten die SVK Boys mit vollem Elan das Spiel noch mal zu drehen, aber der FC Kramsach machte mit einem Doppelschlag in der 51. Minute und 55. Minute alles klar. Mika Kogler gelang noch der Anschlusstreffer zum 3:1, aber den Schlusspunkt setzten die Kramsacher in der 87. Minute zum 4:1.

Fazit: Natürlich schmerzt jede Niederlage, wir sind vor diesem Spiel in der Meisterschaft 16 Runden ungeschlagen gewesen, aber jede Serie reißt einmal!

Über 90 Minuten gesehen war es an diesem Tag einfach zu wenig vom ganzen SVK Team. Trotz Niederlage und nicht so guter Leistung bin ich überzeugt von dieser Mannschaft.

Wir haben unser Team mit jungen Kirchdorfern aufgestockt, die aber einfach noch Zeit brauchen.

2 Runde 19.08.2023 SV Steinbacher Kirchdorf - FC Kufstein II

Spielort Koasastadion St.Johann 17.30 Uhr

Aufgrund von dringenden Sanierungsmaßnahmen ist unser Hauptplatz zurzeit nicht bespielbar.

Zuerst einmal vielen herzlichen Dank an den SK St.Johann und die Gemeinde für die kurzfristige Zusage zur Benützung der Anlage. An diesem Wochenende hat das Trainerteam die Aufstellung bzw. das System ein wenig verändert.

Von der ersten Minute an sah man das Bemühen unserer Spieler, aber natürlich auch die Niederlage von Kramsach steckte noch in den Knochen.

Kufstein hatte in den ersten 45 Minuten keine einzige Torchance, und der SV Kirchdorf vergab kurz vor der Pause eine hundertprozentige Möglichkeit. Somit ging es mit einen 0:0 in die Halbzeit.

Nach der Pause das gleiche Bild, Kirchdorf hatte mehr vom Spiel. In der 63. Minute ein dummes Foul durch einen SVK Spieler, und der Schiedsrichter zückte die Gelb/Rote Karte.

Mit einem Mann weniger auf dem großen Platz und bei diesen hohen Temperaturen bekamen wir immer mehr Probleme. Bei einem Konter der Kufsteiner erlaubte sich ein SVK Spieler einen Stockfehler und der Gäste Stürmer konnte dadurch einen fragwürdigen Elfer herausholen. Der Elferschütze ließ sich diese Chance nicht nehmen und erzielte das 0:1. Kirchdorf probierte noch den Ausgleich zu erzielen, aber es blieb bei der zweiten Niederlage.

Fazit: Natürlich schmerzt die zweite Niederlage in der Landesliga sehr, aber gegenüber dem ersten Spiel war deutlich eine Verbesserung zu sehen. Über 90 Minuten gesehen waren wir sicher das bessere Team, aber eine Undiszipliniertheit hat uns den ersten Punkt gekostet."

