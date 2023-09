Aufsteiger Westendorf bezwingt auch die Kufstein Juniors

Details Dienstag, 26. September 2023 01:02

Aufsteiger SV Westendorf muss man auf der Rechnung haben, wenn man über den Titel in der Landesliga Ost spricht. Der sechste Sieg in der siebenten Partie gelang Westendorf gegen die Kufstein Juniors im Ausmaß von 2:0. Damit hält Westendorf so wie Leader Absam bei achtzehn Zählern und belegt Tabellenplatz zwei, zwei Punkte vor Walchsee.

Niederlage für Kufstein Juniors nach Sieg gegen den Tabellenführer Absam

Mutlu Kuyucuk, Trainer FC Kufstein II: „Nachdem wir letztes Wochenende beim starken SV Absam drei Punkte entführen konnten, kam der nächste starke Aufsteiger als Gegner ins Grenzlandstadion. Doch dieses Mal begann leider alles anders als erfreulich, denn die Gäste gingen nach einem Abwehrfehler und der Notbremse unseres Tormannes durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Florian Fuchs bereits nach fünf Minuten in Führung. Meine Jungs waren zwar bemüht, hatten durch Abiso nach Flanke von Demircioglu mit einem Schuss an die Querlatte Pech (8.). Nur wenige Minuten später (13.) musste sich unser Goalie Ibra mit einer tollen Parade auszeichnen, um nicht 0:2 hinten zu liegen. Ein Kopfball von Güner ging über die Querlatte (15.) und Demircioglu vergab nach Zuspiel von Abiso den möglichen Ausgleich (25.). In weiterer Folge entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torraumszenen und so ging es mit 0:1 in die Kabinen.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gäste in Person von Hannes Zass, der alleinstehend vor unserem Tormann auftauchte, die erste große Möglichkeit. Die Gäste mit ihrem kampfbetonten körperlichen Spiel störten die Angriffsaktionen meiner Mannschaft immer wieder geschickt und verleiteten sie zu vielen Einzelaktionen, die aber nichts Nennenswertes zutage brachten. In der 74. Minute rettete Albrecht, nachdem unser Tormann schon ausgespielt war, zur Ecke und vereitelte so den zweiten Treffer der Gäste. Dieser gelang aber Kapitän Ziepl dann in der 83. Minute doch. Nach einer Minute Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Baumann die Partie ab und die Gäste gingen als 2:0 Sieger vom Platz. Gratulation an den Aufsteiger!“

