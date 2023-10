Thiersee schlägt gegen die Kufstein Juniors vorne eiskalt zu

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 00:45

Der SV Thiersee konnte in der 8. Runde der Landesliga West mit einem 4:0 Erfolg gegen die Kufstein Juniors den Kontakt zur Tabellenspitze halten und Tabellenplatz vier erobern. Kufstein II hat mit dieser Niederlage den direkten Kontakt zum Tabellenmittelfeld verloren.

Martin Lindner brachte FC Kufstein Juniors in der achten Minute ins Hintertreffen. Der Gast brauchte den Ausgleich, aber die Führung von SV Thiersee hatte bis zur Pause Bestand. Marcel Fankhauser trug sich in der 61. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 3:0 von Thiersee sorgte Julian Gruber, der in Minute 76 zur Stelle war. Daniel Kirchmair stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:0 für die Heimmannschaft her (87.). Letztlich feierte SV Thiersee gegen Kufstein Juniors nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Thiersee hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Mit dem Sieg knüpfte Thiersee an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Thiersee fünf Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Seit sechs Begegnungen hat SV Thiersee das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Wann findet Kufstein Juniors die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Thiersee setzte es eine neuerliche Pleite, womit FC Kufstein Juniors im Klassement weiter abrutschte. In der Verteidigung von FC Kufstein Juniors stimmt es ganz und gar nicht: 20 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die bisherige Saisonbilanz von Kufstein Juniors bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Kufstein Juniors deutlich. Insgesamt nur drei Zähler weist FC Kufstein Juniors in diesem Ranking auf.

FC Kufstein Juniors hat am Samstag Heimrecht und begrüßt SV Angerberg.

Landesliga Ost: SV Thiersee – FC Kufstein Juniors, 4:0 (1:0)

87 Daniel Kirchmair 4:0

76 Julian Gruber 3:0

61 Marcel Fankhauser 2:0

8 Martin Lindner 1:0

