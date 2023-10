Absam verteidigt Tabellenführung mit Sieg gegen Kirchdorf – Walchsee bleibt mit Dreier in Bruckhäusl dran!

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 01:01

Die Top-3 der Landesliga Ost haben in der achten Runde der Meisterschaft Dreier eingefahren. Der SV Absam siegt gegen den SV Steinbacher Kirchdorf mit 4:1 und der punktgleiche Verfolger Westendorf ebenso mit 4:1 gegen Söll. Der SV Walchsee lässt sich nicht abschütteln. Zwei Punkte hinter dem Top-Duo nach einem 2:1 beim FC Bruckhäusl.

Bitterer Abend für die Brooks - 1:2 gegen Walchsee

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „In der ersten Halbzeit sehen die Zuschauer ein sehr schnelles Spiel, Walchsee zeigt sich stark im Pressing. In der Anfangsphase kommen beide Mannschaften zu einer Chance. In der 14. Minute gehen die Gäste durch einen Traum-Freistoß von Florian Widmann in Führung. Viel bitterer noch, dass in der Aktion zum Freistoß Kapitän Andi Spitzenstätter mit einer Knieverletzung ausscheidet. In der 23. Minute gleichen die Brooks aus, Sedat Erol trifft nach Konter. Kurz vor der Pause trifft Fabian Kofler per Freistoß die Querlatte, dann muss auch noch Pauli Weigand verletzt vom Feld.

Nachdem in der zweiten Halbzeit zunächst nicht viel passiert, gehen die Gäste in der 66. Minute durch Stefan Fahringer wieder in Führung. In der Schlussphase dann noch einige Chancen der Walchseer, Keeper Oberhuber reagiert mehrmals hervorragend. Vom FCB in der zweiten Halbzeit leider keine nennenswerte Offensivaktion mehr zu sehen. So verliert man das erste Mal zu Hause, bleibt zu hoffen, dass die beiden Ausfälle nicht zu lange andauern werden!“

Rote Karte für Kirchdorf – klarer Sieg für Absam

Ahmet Duran, Trainer SV Absam: „Zwei sehr schnelle Tore zu Beginn. Das 1:0 für Kirchdorf durch Tobias Baumann und das 1:1 durch Christian Auer. So geht es auch in die Pause. Kirchdorf sehr defensiv eingestellt. In der 58. Minute eine Rote Karte für die Gäste. Ab diesem Zeitpunkt haben wir sehr souverän gespielt. Hat ein bisschen gedauert, aber am Ende ein sicherer 4:1 Erfolg durch Treffer von Philipp Riegler, Christian Auer und Lucas Kern!“

