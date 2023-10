Nach der Niederlage gegen Kramsach will Angerberg in den kommenden Runden punkten!

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 00:37

Der SV Angerberg hat in den ersten acht Runden der Landesliga Ost bislang nur einen Punkt gesammelt. Drei Punkte Rückstand auf den neuen Vorletzten Söll nach der 0:2 Heimniederlage gegen Kramsach/Brandenberg. Gegen die Kufstein Juniors und Söll soll es aber in den kommenden beiden Runden Punktezuwächse geben!

Doppelpack von Maximilian Moser für Kramsach

Thomas Schnellrieder, SV Angerberg: „Man hat sich für dieses Spiel sicherlich viel vorgenommen, kommt doch ein Gegner in die „Buchacker-Arena“, der zumindest tabellarisch in Reichweite liegt. Doch nach 90 Minuten muss man sich eingestehen, dass dem nicht so ist. Auch wenn man berücksichtigt, dass man zurzeit einige Ausfälle zu beklagen hat und die Meisterschaft generell mit einer sehr jungen Truppe bestreitet, war es letztendlich eine schwache Leistung. Man sah der Mannschaft zwar den Willen an, es wurde gekämpft und „gefightet“, doch spielerisch lief nicht viel bis gar nichts zusammen. Offensiv war man kaum vorhanden, eine einzige Tormöglichkeit im gesamten Spiel spricht Bände.

Defensiv steht man prinzipiell recht gut, doch es unterlaufen immer wieder Fehler, die dann der Gegner eiskalt ausnützt. So auch in diesem Spiel, wo Gästestürmer Maximilian Moser den Doppelpack schnürte und somit die Niederlage besiegelte. Unterm Strich eine Niederlage, die man ohne Schönreden akzeptieren muss.

In den nächsten zwei Spielen geht es gegen Gegner, die in der Tabelle ebenfalls in Reichweite liegen. Zuerst tritt man auswärts bei den Kufstein Juniors an. Allerdings hingen die Trauben im Grenzlandstadion in den letzten Spielen immer zu hoch. Und eine Woche später geht es zu Hause gegen den FC Söll, der momentan auch in den Seilen hängt.

Man wird sehen, ob die Mannschaft den Karren wieder flottbekommt. Doch ganz egal wie sich die Situation entwickelt, der Verein hat sich gemäß seiner Linie und Philosophie gemeinsam mit Trainer Thomas Handle für diesen Weg entschieden. Und dieser wird heuer, aber auch in den kommenden Jahren so bestritten!“

