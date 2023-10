Heimniederlage von Bruckhäusl gegen Absam

Details Dienstag, 24. Oktober 2023 00:52

Der SV Absam bleibt nach der 11. Runde der Landesliga Ost an Leader Westendorf dran. Absam feiert einen 3:1 Erfolg und liegt drei Punkte hinter Westendorf, die allerdings ein Spiel mehr ausgetragen haben. Das Spiel der 12. Runde hat Westendorf bereits am 18. Oktober ausgetragen und 4:0 gegen Bruckhäusl gewonnen. Die Partie der 11. Runde zwischen Kufstein II und Jenbach wurde wegen einer schweren Verletzung von Adem Aslan von Jenbach abgebrochen. Die Redaktion von ligaportal.at wünscht alles Gute und baldige Genesung. Leader Westendorf lässt mit einem 2:2 in Stumm zwei Punkte im Spitzenspiel liegen.

Doppelpack von Christian Auer für Absam in Bruckhäusl

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Die erste Chance des Spiels gehört den Brooks, dann zeichnet sich auf der anderen Seite Keeper Oberhuber aus. Leider bekommt man aber auch an diesem Tag Gegentore auf einfachste Weise. Das 0:1 nach neun Minuten durch Christian Auer folgt nach einem Ausschuss des Goalies, das 0:2 nach neunzehn Minuten auch nach einem Befreiungsschlag. Torschütze für Absam abermals Christian Auer. Zwischenzeitlich erzielten die Brooks durch Alex Kögl ein toll herausgespieltes Tor zum vermeintlichen Ausgleich, leider aber aus Abseitsposition in der Entstehung.

Generell der FCB aber nicht schlecht im Spiel, weitere Möglichkeiten gibt es durch Wieser und eine Doppelchance durch Kögl und Erol. Den Spielkiller gibt es dann gleich nach Wiederanpfiff, die Gäste stellen nach 48 Minuten durch Philipp Mosbrugger auf 0:3. Unsere Mannschaft gibt sich aber weiterhin nicht auf. Mehr als der Treffer zum 1:3 durch Mario Barisic nach Wieser-Assist in der 73. Minute schaut aber nicht mehr raus.

Weiter geht es am Nationalfeiertag im Cup gegen Regionalliga-Tirol Vertreter Völs, Anstoß im Anzensteinstadion um 17 Uhr!

