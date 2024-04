Kantersieg des FC Bruckhäusl gegen die Kufstein Juniors

Details Montag, 22. April 2024 12:36

Ein ganz wichtiger Schritt Richtung Titel ist dem SV Absam in der 18. Runde der Landesliga Ost gelungen. Nach einem 4:1 gegen Kramsach/Brandenberg und der 1:2 Heimniederlage von Thiersee gegen Schwoich hat Absam die Tabellenführung auf fünf Zähler ausgebaut. Eine deutliche Reaktion auf die letzten Vorstellungen zeigt der FC Bruckhäusl mit einem 6:0 gegen die Kufstein Juniors.

Spielanalyse aus der Sicht des FC Bruckhäusl

6:0 - Brooks zeigen die erhoffte Reaktion! Unsere Mannschaft brennt in der ersten halben Stunde ein wahres Feuerwerk ab. Schon bevor Sedat Erol in der 13. Minute nach Kofler-Eckball zum 1:0 einköpft, hat man mehrere hochkarätige Chancen und scheitert am Gäste-Keeper. Wenig später folgt das 2:0, ein Wieser-Abschluss wird noch pariert und Flo Silberberger staubt ab.

Gleich nach Wiederanpfiff wird Alex Kögl auf dem linken Flügel geschickt und legt quer auf Sedo Erol - 3:0. Beim 4:0 läuft Daniel Wieser von der Mittellinie allein aufs Tor und bleibt eiskalt, beim 5:0 dribbelt sich Alex Kögl nach Klausner-Pass durch den 16er und schiebt ein. Den Schlusspunkt setzt Hattrick-Schütze Erol mit schönem Schuss von der Strafraumgrenze nach Schulnig-Assist. FCB-Keeper Thomas Oberhuber muss bei diesem dominanten Auftritt nur einmal eingreifen.

Ein wirklich starker Auftritt, die junge Gästemannschaft kann mit dem Tempo im Spiel zu keinem Zeitpunkt mithalten, so fährt man voller Vorfreude zum Derby nach Söll, Anstoß am Samstag, dem 27.4.24 um 16:30 Uhr.“

