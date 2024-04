Angerberg verliert in Kolsass und Absam zeigt beeindruckende Vorstellung gegen Kramsach/Brandenberg

Details Dienstag, 23. April 2024 01:14

Mit einem 4:1 Erfolg gegen den FC Kramsach/Brandenberg hat der SV Absam in der 18. Runde der Landesliga Ost die Anwaltschaft auf den Titel neuerlich unterstrichen. Da Thiersee überraschend das Heimspiel gegen Schwoich 1:2 verloren hat, hat Absam die Tabellenführung auf fünf Zähler ausgebaut. Schwoich trifft in der kommenden Runde auf den SV Angerberg, der beim SV Raika Kolsass/Weer knapp mit 0:1 unterlegen ist. Angerberg hofft, dass sich der Knoten endlich löst. Die Tabellensituation prekär. Angerberg hat auf den Tabellenvorletzten bereits elf Punkte Rückstand. Um noch die Klasse zu halten, ist wohl ein Fußballwunder notwendig, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.

Wann löst sich der Knoten für Angerberg?

Peter Schnellrieder, SV Angerberg: „Abermals steht man mit leeren Händen da, obwohl ein Klassenunterschied beim Spiel in Kolsass nicht unbedingt zu erkennen war. Es war zugegebenermaßen nicht das beste Spiel, welches man geboten hat, aber auch der Gegner war nicht um so viel besser, als man es auf Grund der Tabellensituation vermuten könnte. Vielleicht hatte sich der Auswärtssieg vom FC Schwoich in Thiersee zu sehr in den Köpfen der Angerberger Spieler verankert. Alle wirkten irgendwie verunsichert.

Halbzeit eins begann mit viel Druck der Hausherren, doch der SVA konnte diesem Stand halten. Große und zahlreiche Tormöglichkeiten konnten aber auch die Hausherren nicht kreieren. Selbst wurde man aber allerdings auchnicht gefährlich – Chancen Mangelware. Als man schon mit einem Pausenremis rechnete, konnte man einen letzten Angriff des SV Kolsass/Weer nicht verteidigen und fing sich einen 1:0 Halbzeitrückstand ein. In der zweiten Halbzeit passierte dann nicht mehr allzu viel. Angerberg war nicht in der Lage dem Spiel eine Wende zu geben, die Hausherren verwalteten das Ergebnis ohne größere Schwierigkeiten. Da keine weiteren Treffer mehr fielen, blieb es beim knappen Heimsieg von Kolsass/Weer.

Wer selbst Fußball gespielt hat oder noch immer spielt, weiß, wie es ist, wenn man sich in dieser verzwickten Lage befindet. Ein Erfolgserlebnis mit drei Punkten würde vieles verändern. An so ein Erlebnis sollte man weiterhin glauben. Die nächste Möglichkeit hat man bereits am kommenden Samstag, wo man im Derby beim FC Schwoich gastiert. Vielleicht löst sich dort der Knoten. Im Grund genommen hat man nichts mehr zu verlieren, denn der letzte Tabellenplatz scheint einzementiert zu sein. Aber im Fußball passieren immer wieder die unmöglichsten Überraschungen.“

Absam lässt Kramsach/Brandenberg keine Chance

Am späten Samstagnachmittag präsentierte sich der SV Absam in Topform gegen den FC Kramsach/Brandenberg und holte sich verdient einen klaren 4:1-Sieg. Von Anfang an kontrollierte das Heimteam das Geschehen auf dem Platz und ließ den Gästen kaum Raum, ins Spiel zu kommen. Die 250 Zuschauer wurden Zeugen einer dominanten Vorstellung von Absam, die durch effektive Torschüsse und eine geschlossene Teamleistung ihre Überlegenheit unterstrichen.

Schon in der ersten Spielminute machte der SV Absam deutlich, dass er fest entschlossen war, das Spiel zu seinen Gunsten zu gestalten. Nach einem Freistoß in der 14. Minute und einer knappen Abseitsposition von Auer in der 17. Minute gelang Christian Auer in der 19. Minute der Führungstreffer für Absam. Dieser frühe Treffer, resultierend aus einem exzellenten Stanglpass von Linser, setzte den Ton für den weiteren Verlauf des Spiels. Trotz klarer Überlegenheit und weiterer Chancen gelang es Absam in der ersten Hälfte nicht, die Führung auszubauen. Die Kramsacher Gäste kämpften tapfer, konnten jedoch ihre wenigen Chancen nicht nutzen, was die erste Halbzeit mit einem 1:0-Vorsprung für Absam enden ließ.

Die zweite Halbzeit begann mit einer starken Möglichkeit für Kramsach/Brandenberg, doch der Absamer Torwart Warmut zeigte eine beeindruckende Rettungsaktion in der 50. Minute. Daraufhin erhöhte der SV Absam den Druck und konnte in der 65. Minute durch Sascha Wörgetter nach erneuter Vorlage von Linser, auf 2:0 stellen. Nur vier Minuten später fiel das dritte Tor durch Gabriel Bicanic, der den Ball gekonnt ins lange Eck schlenzte. Die Vorentscheidung schien gefallen zu sein. Bicanic krönte seine herausragende Leistung in der 88. Minute mit dem 4:0. Obwohl Kramsach/Brandenberg in der 90. Minute durch Georg Bergmann noch den Ehrentreffer erzielte, war der Sieger des Tages bereits festgelegt. Der SV Absam feierte einen überzeugenden 4:1-Heimsieg.

Das Spiel zwischen dem SV Absam und dem FC Kramsach/Brandenberg verdeutlichte erneut die Bedeutung von Effizienz vor dem Tor und einer konsequenten Spielweise. Für Absam war dieser Sieg ein wichtiger Schritt, um die Tabellenführung weiter auszubauen, während sich Kramsach/Brandenberg von diesem Rückschlag erholen muss.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.