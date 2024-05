Söll feiert sechsten Saisonsieg gegen Westendorf – Walchsee und Bruckhäusl teilen Punkte

Details Samstag, 11. Mai 2024 00:28

Die Top-3 der Landesliga Ost tragen ihre Partien der 21. Runde erst am 11. Mai 2024 aus, die anderen vier Partien wurden bereits gespielt. Angerberg kann in Kramsach nicht punkten, verliert 1:3. Der FC Söll nähert sich mit einem 2:0 gegen den SV Westendorf dem auch mathematisch nicht mehr gefährdeten Klassenerhalt weiter an. Der SV Walchsee und der SV Bruckhäusl spielen 2:2. Bitte 0:6 Niederlage von Stumm gegen Kolsass/Weer.

Analyse des FC Bruckhäusl: Brooks erkämpfen in Unterzahl ein 2:2 in Walchsee

In einem schwachen Landesliga-Spiel bei miesem Wetter und wenigen Zuschauern gelingt dem FCB ein Traumstart. Schon nach 8 Minuten verwertet Sedat Erol eine Kögl-Flanke zum 0:1. Mitte der 1. Halbzeit der Ausgleich der Gastgeber durch einen Distanzschuss. Vor der Pause scheitert Alex Kögl noch am Pfosten und dann holt man sich eine unnötige rote Karte - mindestens 50 Minuten Unterzahl.

Kurz nach Wiederanpfiff fallen innerhalb von 60 Sekunden zwei kuriose Tore. Erst kommt ein Walchsee-Stürmer nach einem Fehler in der Defensive unverhofft zum Ball und schiebt zum 2:1 ein; postwendend dann der Ausgleich durch Alex Kögl, der einen zu kurzen Abschlag des Goalies aus vierzig Metern ins Netz befördert. Was dann folgt, ist ein Powerplay von Walchsee, außer mit hohen Bällen gibt es aber kein Durchkommen. Die Brooks können nur noch selten für Entlastung sorgen, haben aber im Tor wieder Keeper Oberhuber in Topform, der mehrmals stark rettet, unter anderem in der Nachspielzeit noch in scheinbar aussichtsloser Situation den Ball von der Linie kratzt. Dank des aufopferungsvollen Einsatzes kann man von einem verdienten Punktgewinn sprechen.

Coach von Söll nach 2:0 gegen Westendorf: „Relativ verdient gewonnen!“

Mario Gschwendtner, Trainer FC Söll: „Eine extrem schwierige Saison für unsere extrem junge Truppe, viele verletzte wichtige Stammspieler machen die Aufgabe noch herausfordernder. In Absam ist es schon recht gut gelaufen. Heute gegen Westendorf lief es noch besser. Die erste Hälfte ziemlich ausgeglichen, wir hatten zwar nicht die besseren, aber doch ein Übergewicht an Möglichkeiten. Es blieb aber bis zur 83. Minute torlos. Auch die Gäste hatten Möglichkeiten zur Führung, aber Söll gelingt diese sieben Minuten vor Schluss durch Matteo Schöbel. In der 93. Minute eine gute Möglichkeit für Westendorf, in Minute 95 das 2:0 durch Nico Berger. Beide Goalies sehr gut, am Ende haben wir aber doch relativ verdient gewonnen!“

