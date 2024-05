Sahnetag von Angerberg gegen Kufstein II – Stumm springt mit Sieg gegen Bruckhäusl auf Platz fünf!

Details Montag, 27. Mai 2024 21:09

Der SV Absam ist dem Titel in der Landesliga Ost mathematisch in der 22. Runde ein weiteres Stück näher gekommen. Nach menschlichem Ermessen hat man die Krone ja schon erobert. Zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger Thiersee nach dem 2:1 gegen Walchsee vier Runden vor Schluss. Der SV Angerberg zeigt beim 5:1 gegen den FC Kufstein II gewaltig auf. Der Abstieg ist aber mit elf Punkten Rückstand nicht mehr zu verhindern. SVG Stumm gewinnt beim FC Bruckhäusl mit 3:1 und verbessert sich in der Tabelle um drei Plätze auf Platz fünf. Söll nun nach dem 0:2 in Thiersee am vorletzten Platz. Schwoich überrascht nämlich mit einem 2:1 gegen Kramsach und Kirchdorf gewinnt ebenso überraschend 3:0 in Westendorf.

Angerberg mit toller Vorstellung gegen Kufstein II

Thomas Schnellrieder, SV Angebrerg: „Nachdem der SV Angerberg und Thomas Handle ab sofort getrennte Wege gehen wird unser Team in den restlichen Partien vom Trainerduo Dominik Billa und Martin Ellinger betreut. Erste Aufgabe – das Spiel gegen die Juniors vom FC Kufstein. In der ersten Halbzeit erwischte unsere Mannschaft einen „Sahnetag“. Man konnte spielerisch, kämpferisch und läuferisch voll und ganz überzeugen. Und das Toreschießen, das bis dato ein Problem war, funktionierte diesmal ausgezeichnet. Nach einer Abtastzeit eröffnete der beste Mann am Platz, Flo Schwarzenauer, den Torreigen. In der 13. Minute wird er passmäßig perfekt eingesetzt und schiebt eiskalt zum 1:0 ein. Bereits vier Minuten später gelingt Philipp Gschösser, ebenfalls nach einer wunderschönen Aktion, das 2:0. In dieser Tonart ging es weiter. 32. Minute – Flo Schwarzenauer luchst dem Kufsteiner Abwehrspieler den Ball ab, stürmt auf das gegnerische Tor und wird dabei regelwidrig gestört. Für den fälligen Strafstoß übernimmt der Kapitän Simon Osl die Verantwortung und verwertet ihn souverän zum 3:0. Dem aber noch nicht genug im ersten Abschnitt. Nach einem weiteren schönen Angriff wird uneigennützig auf Flo Schwarzenauer gespielt, der den Ball zu seinem zweiten Treffer nur noch ins leere Tor schieben musste. Halbzeitstand 4:0. Wann hat es das das letzte Mal gegeben? Tormöglichkeiten der Gäste? Eigentlich keine nennenswerten. Das Team spielt zwar gefällig, aber zwingende Chancen wurden nicht herausgespielt.

Keine personellen Veränderungen zu Beginn der Halbzeit zwei. Irgendwie merkte man bei der Heimmannschaft, dass sie es nicht mehr so konsequent angehen. Vielleicht schwanden auch ein wenig die Kräfte und Halbzeit eins zollte Tribut. Die Gäste versuchten nochmals das Ruder herumzureißen, bekamen ein Übergewicht und verkürzten prompt in der 56. Minute auf 4:1. Aber wer dachte, jetzt beginnt das große Zittern, der hat sich getäuscht. Angerberg bekam das Spiel wieder in den Griff, setzte seines Zeichens Akzente und erspielte sich weitere Tormöglichkeiten, die jedoch ungenützt blieben. Vor allem Florens Thurner kam zu einigen Möglichkeiten, doch ihm klebt momentan das Pech an den Schuhen. Den Schlusspunkt in dieser Partie setzte dann Andi Mayr. Er krönte seine super Leistung mit einem wunderschönen, direkt verwandelten Freistoß zum 5:1 Endstand.

Als „Man of the match“ kommt man bei Flo Schwarzenauer nicht vorbei, zwei Tore selbst erzielt, bei den drei anderen Treffer maßgeblich beteiligt – eine grandiose Leistung. Auf der anderen Seite muss man aber auch die Mannschaftsleistung hervorheben – es gab keinen Schwachpunkt an diesem Nachmittag.“

Bruckhäusl analysiert die Niederlage gegen Stumm

Die Gäste starten sehr aktiv ins Spiel und gehen nach 5 Minuten in Führung. Das Spiel über weite Strecken ereignisarm, in Minute 38 erhöhen die Zillertaler auf 0:2, nachdem ein Klärungsversuch geblockt wird und der Stürmer allein aufs Tor läuft. Kurz vor der Pause vergibt Tobias Schulnig die 100%ige auf den Anschluss. Die Brooks starten dann ähnlich furios in den 2. Abschnitt wie die Gäste zu Beginn des Spiels. Erst scheitert Alex Kögl noch am Goalie, dann trifft Sedat Erol nach Silberberger-Ecke zum 1:2. Danach schläft das Spiel aber wieder ein letzter Höhepunkt das 1:3 der Stummer zehn Minuten vor Ende. Weiter geht es schon am Donnerstag zu Fronleichnam, Anstßs zu Hause gegen Kolsass um 17.30 Uhr.

