Absam holt sich mit 3:0 in Stumm endgültig den Titel!

Details Freitag, 31. Mai 2024 02:20

Die Meisterschaft der Landesliga Ost 2023/24 ist nun auch mathematisch entschieden! Mit einem 3:0 Erfolg zu Fronleichnam beim SVG Stumm holt sich das in der laufenden Saison mit Abstand beste Team SV Absam den Titel und steigt in die Tirol Liga auf. Mit einem Doppelpack von Christian Auer und einem Treffer von Gabriel Bicanic lassen die Kicker von Absam nichts mehr anbrennen. Die Redaktion von ligaportal.at Tirol gratuliert herzlich zum Titel!

Frühe Führung für den SV Absam

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SV Absam bereits in der 6. Minute die erste gefährliche Chance verzeichnete. Ein Stangenschuss aus 16 Metern setzte ein frühes Zeichen für die Offensivkraft der Gäste. Der SVG Stumm versuchte sich zu wehren, doch der SV Absam blieb gefährlich. In der 28. Minute war es dann so weit: Christian Auer brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Die Heimelf hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und verzeichnete ihre erste gefährliche Aktion erst in der 38. Minute durch einen Stangenschuss von Kaan Sazmaz.

Bis zur Halbzeit blieb es beim 0:1, und der SVG Stumm ging mit der Hoffnung in die Pause, im zweiten Durchgang eine Wende herbeiführen zu können. Doch die Gäste blieben auch nach dem Seitenwechsel das bestimmende Team. Der SVG Stumm versuchte durch einen Wechsel zur Halbzeit, neue Impulse zu setzen: Julian Bischofer wurde durch Elias Stadler ersetzt.

SV Absam baut Führung aus

In der zweiten Halbzeit setzte sich die Überlegenheit des SV Absam fort. Die Gäste drängten auf das zweite Tor, während der SVG Stumm weiterhin Probleme hatte, eigene gefährliche Angriffe zu kreieren. In der 63. Minute reagierte der SV Absam und brachte frische Kräfte: Fabio Höller und Simon Laimgruber verließen das Feld, während Philip Moosbrugger und Lucas Kern das Spiel betraten.

Die Wechsel zeigten Wirkung, und in der 75. Minute erzielte Gabriel Bicanic das 2:0 für die Gäste. Ein weiterer Nackenschlag für den SVG Stumm, der in der Folge weiter in die Defensive gedrängt wurde. Auch ein weiterer Wechsel der Heimelf in der 76. Minute - Michael Haas kam für Martin Riegler ins Spiel - brachte keine Wende.

In den Schlussminuten zeigte der SV Absam nochmals seine Klasse. In der 90. Minute setzte Christian Auer den Schlusspunkt mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:0. Kurz darauf wurde Marcel Oberschmied durch Martin Hofmann ersetzt, und die offizielle Nachspielzeit von drei Minuten wurde angezeigt.

Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 3:0-Sieg für den SV Absam. Die Gäste wurden für ihre überzeugende Leistung belohnt und feierten den frühzeitig gewonnenen Meistertitel.

Landesliga Ost: SVG Stumm : Absam - 0:3 (0:1)

93 Christian Auer 0:3

75 Gabriel Bicanic 0:2

28 Christian Auer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.