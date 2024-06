Niederlage von Bruckhäusl in Thiersee und Saisonbilanz

Details Montag, 17. Juni 2024 14:15

Der SV Absam war das ganz klar beste Team in der Landesliga Ost 2023/24. Keine Aufstiegsrelegation, ziemlich früh entschiedener Titelkampf. Das hat ein wenig die Spannung herausgenommen. Vizemeister SV Thiersee hat auch die letzte Partie gegen den FC Bruckhäusl mit 4:2 gewonnen. Thiersee im Osten und Götzens im Westen hätten sich eine Aufstiegsrelegation verdient. Es war nicht nachvollziehbar, warum man diese bewährte Tradition in den Landesligen ausgesetzt hat.

Bruckhäusl analysiert: Niederlage in Thiersee im letzten Saisonspiel

Mit noch mehr Ausfällen als in den letzten Wochen fahren die Brooks zum Vizemeister. Die Gastgeber mit dem besseren Start, Thomas Oberhuber pariert unter anderem einen Elfmeter. Es ist dann aber der FCB, der aus dem Nichts in Führung geht - Fabian Kruckenhauser trifft nach Steckpass von Flo Silberberger. 5 Minuten später der Ausgleich der Thierseeer, die dann auch in der Folge mit vielen langen Bällen und Abschlüssen aus allen Lagen mehr vom Spiel haben. Die Brooks tun sich an diesem Tag schwer, sich vorne festzusetzen, zeigen in Ansätzen aber immer wieder schöne Spielzüge.

Kurz nach der Pause wird ein Thiersee Spieler zum Solo eingeladen und stellt auf 2:1. In der 74. Minute das 3:1 nach Fehlpass in der Spieleröffnung, postwendend verkürzt man wieder auf 3:2 nach schöner Freistoßvariante von Fabian Kofler und Torschütze Raffael Feiersinger. Den Schlusspunkt setzt wieder Thiersee mit einem Abstauber zum 4:2.

Man verabschiedet sich somit mit einem einstelligen Tabellenplatz in die kurze Sommerpause. Klar ersichtlicher spielerischer Weiterentwicklung stehen Spiele gegenüber, in denen man zu leicht zu viele Gegentore bekommen hat. Alle sind heiß darauf in der nächsten Saison den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen und gemeinsam mit unseren zahlreichen Unterstützern (vielen Dank dafür!) in die neue Spielzeit zu starten. In einer Liga, die wohl sehr ausgeglichen sein wird.

