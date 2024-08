Söll gegen Kirchdorf: Keine Tore, aber achtzehn gelbe Karten!

Details Sonntag, 11. August 2024 14:48

Nach der ersten Runde der Landesliga Ost 2024/25 setzt sich der Sv Walchsee mit einem 5:1 gegen Kufstein II an die Tabellenspitze. Keine Treffer wurden den Fans des FC Söll und des SV Steinbacher Kirchdorf geboten. Dafür gab es aber vollen Einsatz und sommerliche Härte. Achtzehn gelbe Karten in Summe, die aber gut verteilt waren. So kam es nur zu einem Ausschluss für Kirchdorf.

Ein intensiver Start

Schon in der ersten Minute war klar, dass beide Teams bereit waren, alles zu geben. Der FC Söll startete engagiert und versuchte, das Spiel von Anfang an zu dominieren. Doch auch der SV Kirchdorf zeigte, dass sie nicht nach Söll gekommen waren, um Punkte zu verschenken. Die ersten 15 Minuten waren geprägt von einem intensiven Mittelfeldgeplänkel und einigen vielversprechenden Angriffen, die jedoch nicht zum Abschluss kamen.

Die Defensiven beider Mannschaften standen sicher und ließen nur wenige klare Torchancen zu. Der FC Söll drängte immer wieder nach vorne, doch die Abwehr des SV Kirchdorf konnte jede Situation entschärfen. Auch auf der anderen Seite sah es ähnlich aus: Der SV Kirchdorf versuchte mit schnellen Kontern zum Erfolg zu kommen, aber die Defensive des FC Söll ließ sich nicht überwinden.

Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Beide Mannschaften kämpften verbissen um die Kontrolle des Spiels, doch klare Chancen blieben Mangelware. Der FC Söll versuchte es immer wieder mit Distanzschüssen, die jedoch ihr Ziel verfehlten oder vom Torwart des SV Kirchdorf pariert wurden. Die Spieler des SV Kirchdorf setzten weiterhin auf ihre schnellen Gegenangriffe, fanden jedoch keinen Weg, die Abwehr des FC Söll zu überwinden.

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der 90. Minute, als Dominik Hechenberger vom SV Kirchdorf die Gelb/Rote Karte sah. Damit musste der SV Kirchdorf die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten. Trotz dieses Handicaps verteidigte sich die Mannschaft tapfer und ließ keinen Treffer mehr zu. Der FC Söll konnte die zahlenmäßige Überlegenheit nicht in ein Tor ummünzen.

In der siebenminütigen Nachspielzeit gaben beide Teams noch einmal alles, um das Spiel für sich zu entscheiden. Doch am Ende blieb es beim 0:0. Ein hart umkämpftes Unentschieden, das beiden Mannschaften in der ersten Runde der Landesliga Ost (TIR) einen Punkt einbrachte.

Das Spiel endete schließlich nach 97 Minuten, und die Spieler beider Mannschaften konnten sich mit einem Punkt zufrieden geben. Für den FC Söll und den SV Kirchdorf war es ein solider Start in die neue Saison, auch wenn beide sicherlich gehofft hatten, mit einem Sieg zu beginnen.

Mario Höck, Trainer FC Söll: „Eine richtige Kampfpartie, das sieht man auch an den vielen gelben Karten. Acht Stück für Söll und zehn für die Gäste, überraschend, dass es nur einen Ausschluss für die Gäste gab bei einer derartig hohen Anzahl. In der ersten Halbzeit waren wir besser, die zweite Halbzeit ziemlich ausgeglichen. Die Anzahl der Chancen ausgeglichen, aber keine echten Sitzer dabei. So geht die Punkteteilung absolut in Ordnung.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.