Alexander Anfang analysiert den Erfolg von Stumm beim Aufsteiger Erl

Zum Auftakt der Landesliga Ost 2024/25 hatte Aufsteiger SVG Zimmerei Schwaighofer Erl die SVG Stumm zu Gast. Vor über 300 Fans setzt sich Stumm recht klar mit 4:1 durch. Damit Platz zwei in der Tabelle für Stumm, den höchsten Sieg der ersten Runde feierte der SV Walchsee zu Hause gegen Kufstein II.

Kurz nach der Halbzeitpause gelingt Stumm die Vorentscheidung!

Alexander Anfang, Trainer SVG Stumm: „Zum Auftakt der neuen Landesliga Ost-Saison traf der Aufsteiger SVG Erl im heimischen Stadion auf unser Team. Vor einer beeindruckenden Kulisse starteten die Hausherren furios und setzten uns von Beginn an unter Druck. Besonders in den ersten zehn Minuten dominierte Erl das Geschehen auf dem Platz.

Bereits in der 6. Minute konnte Hermann Achhorner die frühe Führung für den SVG Erl erzielen. Der frühe Treffer sorgte für zusätzlichen Rückenwind bei den Gastgebern, und nur kurze Zeit später hatte die Nr. 10 Maier Sebastian eine weitere hochkarätige Möglichkeit, die Führung auszubauen.. Zum Glück für uns blieb diese Chance ungenutzt.

Nach dieser Drangphase des Gegners fanden wir jedoch immer besser ins Spiel. Die erste Belohnung für unseren zunehmenden Einsatz ließ nicht lange auf sich warten: In der 21. Minute gelang Florian Taxacher mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz der verdiente Ausgleich. Dieses Traumtor drehte die Partie zu unseren Gunsten, und von diesem Moment an übernahmen wir die Kontrolle.

Kurz vor der Pause war es David Kröll, der in der 43. Minute mit einem platzierten Abschluss ins rechte Eck die 2:1-Führung für unser Team erzielte. Die Führung zur Halbzeit war verdient und spiegelte unseren stetig wachsenden Druck wieder.

Auch nach dem Seitenwechsel blieben wir am Drücker. Bereits in der 48. Minute erhöhte Elias Stadler nach einem schnellen Konter auf 3:1. Der Widerstand der Gastgeber war nun endgültig gebrochen. In der 56. Minute krönte Kapitän Fabian Rieder unsere starke Leistung mit einem weiteren Treffer zum 4:1-Endstand.

Mit einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir uns diesen verdienten Sieg sichern. Jeder Spieler auf dem Platz hat seinen Teil dazu beigetragen, und so geht ein Pauschallob an das gesamte Team. Dieser erfolgreiche Start in die Saison gibt uns Rückenwind für die kommenden Aufgaben in der Landesliga Ost.

Christoph Waldner, Trainer SVG Erl: "Die erste Viertelstunde lief so, wie es sich ein Trainer vorstellt. Danach haben wir leider in der Defensive einfach zu viele und auch zu leichte Fehler gemacht, wurden von den routinierten Gästen knallhart bestraft."

