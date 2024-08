Schlitters hat die Feuertaufe in der Landesliga gegen Thiersee bestanden!

Details Dienstag, 13. August 2024 01:00

Der SV Schlitters-Bruck-Strass hat in der ersten Runde der Landesliga Ost als Aufsteiger gewaltig aufgezeigt. Der SV Thiersee, Mitfavorit auf den Titel, wurde klar mit 3:0 besiegt. Damit war die erste große Überraschung besiegelt. Die zweit ist wohl das 3:2 des FC Bruckhäusl gegen den SK Jenbach.

Perfekter Einstand!

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „ Nach dem frühen Cup-Aus konnte sich unsere Mannschaft voll auf den Beginn der Meisterschaft konzentrieren. In der 1. Runde haben wir bereits einen Hammergegner, einen der Titelkandidaten, den SV Thiersee zugelost bekommen. Unsere Mannschaft zeigte an diesem Abend eines, wenn nicht ihr bestes Spiele, seit Matthias Eggger die Mannschaft übernommen hat. Wir können nach diesem Sieg stolz sagen „Feuertaufe in der Landesliga bestanden“. Jetzt heißt es, wie in den letzten beiden Jahren am Boden bleiben und von Spiel zu Spiel schauen und wie das Eichhörnchen nicht Nüsse, sondern Punkte sammeln.

Zum Auftakt der Meisterschaft in der Landesliga Ost konnte unsere Mannschaft einen Einstand nach Maß feiern. Gegen den Titelfavoriten, dem SV Thiersee, gelang unserer Mannschaft ein ungefährdeter und durchaus verdienter 3:0 (2:0) Heimsieg. Manuel Wurm ließ in der 9. Spielminute die Fans und Mannschaft jubeln, denn mit dem Primärentor in der Landesliga brachte er unsere Mannschaft mit 1:0 in Front. In Minute 23 sorgte dann Josef Thumer mit seinem Tor für das 2:0. Das war auch der Halbzeitstand.

Gleich nach Wiederbeginn sorgte Manuel Ruech nach herrlichem Zuspiel von Nico Nissl in der 47 Minute für das vorentscheidende 3:0. Diesen Vorsprung ließen sich unsere Jungs nicht mehr nehmen. Der SV Thiersee konnte nicht mehr zusetzen und so blieb es beim verdienten 3:0 Sieg. So war nach 90. Minuten der perfekte Einstand in der Landesliga geglückt.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.