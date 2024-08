Bruckhäusl überrascht zum Auftakt gegen Jenbach!

Details Dienstag, 13. August 2024 01:17

Sechs Sieger gab es in der ersten Runde der Landesliga Ost 2024/25. Darunter auch der FC Brückhäusl, der durchaus überraschend den SK Jenbach mit 3:2 besiegen konnte. Ein sehr guter Start in die neue Meisterschaft nach der durchwachsenen Performance in der Saison 23/24.

Blitzstart von Jenbach

Lukas Mooseder, FC Bruckhäusl: „Zum Auftakt empfängt man an einem herrlichen Sommerabend vor starker Zuschauerkulisse den SK Jenbach.

Den besseren Start erwischen unsere Gäste und gehen schon nach 5 Minuten nach einem Eigenfehler im Spielaufbau mit 0:1 in Führung. Ansonsten bekommen die Zuschauer einen mauen Sommerkick geboten, bis zur Pause prüfen die Gäste noch 1x Keeper Poprzanovic, sonst ist nicht viel zu sehen.

Pünktlich zur 2. Halbzeit geht die Sonne unter und das Spiel nimmt Fahrt auf. In der 47. Minute nützt Cecco Klausner einen Tormannfehler zum Ausgleich. Direkt im Gegenzug bekommen die Jenbacher einen Elfmeter zugesprochen - 1:2.

Ab der 70. Minute die Brooks dann wie von der Tarantel gestochen, mit vielen Ballgewinnen und kämpferischer Topleistung. Zuerst streicht ein Weigand-Freistoss noch knapp am Pfosten vorbei, dann setzt Weigand nach Konter per Ferse Alex Kögl in Szene und der wird im Strafraum gelegt - 2:2 Klausner 74. Minute. Nur 3 Minuten später starke Einzelaktion von Kögl und die anschließende Silberberger-Ecke verwertet Raffael Feiersinger zur 3:2 Führung. Dann schmeißen sich die Brooks in jeden Ball, gewinnen beinahe jedes Luftduell und können sich in der 91. Minute noch mal auf ihren Schlussmann verlassen der einen Kopfball hervorragend pariert.

Auftakt nach Maß, weiter geht es am Samstag, dem 17.8.24, um 19 Uhr in Kolsass.

Landesliga Ost: Bruckhäusl : Jenbach - 3:2 (0:1)

77 Raffael Feiersinger 3:2

73 Christoph Klausner 2:2

50 Daniel Nagraisalovic 1:2

47 Christoph Klausner 1:1

5 Elyasa Sahin 0:1

