SVG Stumm unterliegt Westendorf in torreichem Duell

In der Landesliga Ost setzte sich der SV Westendorf mit 3:2 beim SVG Stumm durch. Nach einer frühen Führung der Gastgeber drehte Westendorf die Partie zu seinen Gunsten und sicherte sich am Ende die drei Punkte.

Hausherren mit 2:0-Führung

Von Beginn an war das Spiel von hoher Intensität geprägt. In der 15. Minute ging der SVG Stumm durch Davide Oberrain mit 1:0 in Führung. Oberrain nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Westendorf und versenkte den Ball sicher im Netz. Die frühe Führung gab den Gastgebern Auftrieb und sie bestimmten in der Folge das Spielgeschehen.

In der 36. Minute erhöhte Stumm durch Fabian Rieder auf 2:0. Rieder zeigte seine Klasse, als er sich durch die Abwehrreihen von Westendorf dribbelte und den Ball im Tor unterbrachte. In dieser Phase schien es, als könnte Stumm einen komfortablen Sieg einfahren. Doch der SV Westendorf gab sich nicht geschlagen und kämpfte sich zurück ins Spiel.

Westendorf schlägt zurück

In der 41. Minute gelang Westendorf der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1. Michael Ziepl, der Torschütze, zeigte sein Können, indem er die Abwehr von Stumm narrte und den Ball unhaltbar im Tor versenkte. Mit diesem Treffer ging es in die Halbzeitpause und das Momentum schien zugunsten von SV Westendorf zu kippen.

Nach der Pause drängte Westendorf auf den Ausgleich. In der 50. Minute wurde ihre Mühe belohnt, als Florian Antretter das 2:2 erzielte. Die Abwehr von Stumm konnte dem Druck nicht mehr standhalten und musste den Ausgleichstreffer hinnehmen. Das Spiel war nun völlig offen und beide Mannschaften kämpften verbissen um die Führung.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 67. Minute. Mathias Paratscher erzielte das 2:3 und brachte seine Mannschaft damit erstmals in Führung. Dieser Treffer war ein Schock für Stumm, das bis dahin ein starkes Spiel gezeigt hatte. In den verbleibenden Minuten versuchten die Gastgeber alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Westendorf stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu.

Die letzten Minuten der regulären Spielzeit und die vierminütige Nachspielzeit verstrichen ohne weitere nennenswerte Ereignisse. Der Schlusspfiff in der 94. Minute besiegelte den 3:2-Sieg für den SV Westendorf, der sich durch ihre kämpferische Leistung die drei Punkte verdiente.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Lukas Pfister (1441 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Lukas Pfister mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.