Aufsteiger Schlitters nach Sieg in Kirchdorf Tabellenführer!

Der SV Schlitters-Bruck-Strass ist in der Landesliga Ost angekommen und das ist noch eine Untertreibung. Auch im zweiten Spiel eine Etage höher gab es einen Dreier. Mit 4:2 konnte man beim SV Stienbacher Kirchdorf gewinnen. Nur der SV Westendorf kann da mithalten. Auch Westendorf gewinnt auch Spiel zwei und zwar knapp mit 3:2 in Stumm.

Josef Thumer von Schlitters sorgt auch in der Landesliga für Schrecken in den Defensivreihen!

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Wenn mir jemand vor Beginn der Meisterschaft gesagt hätte, dass wir nach zwei Runden mit dem Punktemaximum von sechs Punkten Tabellenführer sind, dem hätte ich wohl den berühmten „Vogel“ gezeigt. Ich ziehe vor dem Trainerteam und der gesamten Mannschaft den Hut. Es ist erst der Anfang der Saison, aber diese Momentaufnahme und die sechs Punkte kann uns keiner mehr nehmen.

Unsere KM der SU Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass musste auswärts beim SV Steinbacher Kirchdorf antreten. Da kurz vor dem Spiel ein Unwetter mit Starkregen einsetzte, wurde zugewartet und Schiedsrichter Bär pfiff das Spiel mit fünfzehn Minuten Verspätung bei Regen an. Das Terrain war tief und nass, es bildeten sich mit Fortlauf des Spieles viele Lachen, welches die Partie schwierig gestalten ließ. Nach dem Spiel glich der Platz eher einem Acker als einem Fußballfeld.



Unsere Mannschaft begann wie aus der Pistole geschossen. In Minute sechs hämmerte Manuel Ruech nach Zuspiel von Josef Thumer den Ball zur frühen 0:1 Führung ins Tor. Bei diesen Platzverhältnissen war es nicht leicht ein Spiel aufzubauen, denn der Ball blieb oft in den Lachen liegen. In Minute 34 konnte Kapitän Josef Thumer dann auf 0:2 erhöhen. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Daniel Kals die Hausherrn nach einem Eckball auf 1:2 heran. So ging es auch in die Halbzeitpause.



Der Regen ließ nach, doch die Platzverhältnisse blieben gleich. In Minute 56 konnte Josef Thumer sogar auf 1:3 erhöhen. Die Hausherrn versuchten alles um noch heranzukommen. Doch es kam ganz anders, denn Josef Thumer stellte in Minute 76 mit seinem dritten Tor an diesem Abend auf 1:4. Daniel Kals konnte in der 80. Minute noch auf 2:4 verkürzen. Mehr war aber dann nicht mehr drinnen. Nach einem kräfteraubendem Spiel trat unsere Mannschaft mit drei Punkten die Heimreise an. Gratulation dem gesamten Trainerteam und Mannschaft. Jetzt volle Konzentration auf kommenden Freitag, dem 23. August 2024, denn da ist der SK Jenbach bei uns zu Gast!“

Landesliga Ost: Kirchdorf : Schlitters - 2:4 (1:2)

80 Daniel Kals 2:4

76 Josef Thumer 1:4

56 Josef Thumer 1:3

39 Daniel Kals 1:2

34 Josef Thumer 0:2

6 Manuel Ruech 0:1

