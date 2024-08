Kolsass/Weer gelingt gegen Bruckhäusl der erste volle Saisonerfolg!

Details Montag, 19. August 2024 09:55

Der SV Raika Kolsass/Weer konnte in der zweiten Runde der Landesliga Ost die ersten Punkte einfahren. Der FC Bruckhäusl, überraschender Sieger der ersten Runde gegen Jenbach, konnte mit 2:0 bezwungen werden. Die Partie zwischen dem SV Thiersee und SVG Erl, musste wurde auf den 3. September 2024, Ankick 19:30 Uhr, verschoben. Für beide Mannschaften geht es in diesem Duell um den ersten Punkt in der laufenden Meisterschaft.

Spielanalyse aus der Sicht von Bruckhäusl

Martin Steiner, sportlicher Leiter FC Bruckhäusl: „Pünktlich zum Spielbeginn setzt starker Regen ein, den Zusehern wird eine eigentlich typische 0:0 Partie geboten. Die Brooks scheitern in Halbzeit eins an der Kreuzlatte bei einem Kögl-Weitschuss, auf der anderen Seite klärt einmal Raffael Feiersinger auf der Linie und dann hat man bei einem kuriosen Beinahe-Eigentor Glück. Herausgespielte Chancen gibt es keine, die kontrollierten Ballbesitzphasen wechseln sich immer wieder zwischen den zwei Mannschaften ab. Die Führung für die Gastgeber fällt durch einen Elfmeter.

Im zweiten Durchgang sieht man kurz nach Wiederanpfiff bei einem Eckball nicht gut aus und kassiert das 2:0. Die einzig richtig gute Chance auf FCB-Seite hat Sedat Erol, ansonsten scheint Kolsass/Weer dem dritten Tor näher zu sein als die Brooks dem Anschlusstreffer. So bleibt man im ersten Auswärtsspiel punktlos, weiter geht es am Samstag, dem 24.8.2024 zu Hause gegen Walchsee um 19 Uhr.“

Landesliga Ost: Kolsass/Weer : Bruckhäusl - 2:0 (1:0)

53 Hannes Mair 2:0

35 Okan Sari 1:0

